Rodalies es col·lapsa quan plou. Les incidències d’aquest matí sumen una prova més de la fragilitat de la infraestructura, que ha fet figa a l’entrada de Barcelona per les fortes pluges d’aquesta nit de dimecres. L’aigua ha arrossegat algunes de les pedres que subjecten la via a l’altura de Montcada, molt a prop de l’esvoranc del juliol, i els tècnics d’Adif han de reposar-les per tapar el soc format. L’operació ha obligat a suspendre els trajectes de l’R2, R2 Nord i R11 entre Granollers i Sant Andreu. Adif ha apuntat, poc més tard de les 13 hores, que ha reiniciat la circulació per una de les vies, però encara treballa per solucionar la incidència completa “com més aviat millor”.
El forat que ha generat el moviment de les pedres que formen el blast és, això sí, d’unes dimensions molt més petites que el del juliol passat. En aquella ocasió, l’esvoranc va ser d’uns 17 metres i va engolir una de les grues que treballen en el soterrament de vies a Montcada. En aquest cas, la incidència és menor, però ha obligat a suspendre igualment el servei gran part del matí. Així, usuaris de l’R11 (Portbou – Barcelona) han de baixar a Granollers i agafar el servei alternatiu per carretera que ha habilitat Renfe. Entre Sant Andreu i la resta d’estacions de Barcelona els viatgers poden continuar amb el metro o amb els serveis de les línies R2 i R2 Nord, que reinicien el recorregut passat Montcada.
De retruc, la línia R8 (Martorell – UAB – Granollers) també ha patit demores importants perquè els maquinistes no han pogut arribar a temps a l’estació d’origen. La cinquena línia afectada aquest matí és l’R4 (Manresa- Barcelona – Sant Vicenç de Calders), que ha patit les fortes pluges i un nou robatori de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Tot plegat ha generat una imatge coneguda pels usuaris habituals de Rodalies: incertesa a les andanes i llargues cues a l’hora d’agafar el servei de carretera, amb busos insuficients per absorbir de forma àgil tota la demanda.
Problemes de mobilitat al metro
Les pluges també han deixat problemes a les entrades per carretera a Barcelona, amb la ronda de Dalt tallada tres quarts d’hora de matinada a l’altura del nus de la Trinitat per una inundació. D’altra banda, el metro ha hagut d’afrontar talls a les línies L4 i L11 i ha hagut de buidar d’aigua l’andana central de Fabra i Puig. En el cas de l’L4, el servei funciona entre la Pau i Verdaguer. A l’L11 el recorregut fa de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. L’accés per Marquès de Sant Mori de la Salut de l’L10N també ha tingut problemes derivats de la pluja, però en aquest cas s’han solucionat amb rapidesa.