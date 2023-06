Algunes retencions en l’operació tornada després de Sant Joan

Després d’un cap de setmana de Sant Joan, tota la gent que va sortir de l’Àrea Metropolitana de Barcelona divendres a la tarda per gaudir de la revetlla fora del seu lloc de residència habitual ja torna cap a casa seva. A hores d’ara, segons el Servei Català de Trànsit ja han tornat 148.000 vehicles. Una xifra que segueix augmentant a mesura que passen les hores perquè aquests més de noranta mil cotxes només representen un 57% del total de vehicles esperats aquesta tarda-vespre.

Per fer front al flux de vehicles que han de suportar les principals artèries de Catalunya, des de Trànsit han preparat un dispositiu especial i han instal·lat més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat. L’objectiu d’aquesta implementació és reduir el nombre de retencions i augmentar la capacitat de les vies. Unes mesures que funcionen, ja que l’operació tornada s’està produint de manera tranquil·la, però que inevitablement ha deixat algunes retencions.

Segons alerta Trànsit a través d’una publicació al seu compte de Twitter, actualment hi ha algunes retencions a l’AP-7 entre Vilafranca i la Granada del Penedès en direcció a Martorell. I no només en aquest tram, entre Castellet i la Gornal i Olèrdola en la mateixa direcció també hi són. Les retencions, de moment no han desembocat amb fortes cues. Per altra banda, la C-32 de Sitges ha quedat tallada arran d’un vehicle avariat. Les autoritats ja estan treballant per recuperar la normalitat de la via.

Autobús calcinat a la Junquera / ACN

Autocar incendiat direcció la Junquera

On encara no s’ha pogut recuperar la circulació amb normalitat és al tram de l’AP-7 de la Junquera en direcció França on s’ha cremat un autocar aquest matí. L’autocar que s’ha encès a dos quarts de deu d’avui al matí transportava una quarantena de persones en el moment que s’ha incendiat, però segons informen els Mossos d’Esquadra i els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) que s’han dirigit fins al lloc dels fets, tots els passatgers han pogut abandonar l’autocar pel seu propi peu sans i estalvis. Les cues superaven els 4,5 quilòmetres aquest matí, i a hores d’ara les autoritats continuen treballant per retirar totes les restes del vehicle calcinat.