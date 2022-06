Coques per a una revetlla de Sant Joan amb sabor de prepandèmia

Les pastisseries catalanes celebren aquest dijous una de les dates més esperades de l’any: la revetlla de Sant Joan. La festivitat d’enguany, a més, s’espera amb força il·lusió perquè confien a vendre un nombre de coques similar als que s’assolien abans de la pandèmia.

El president de Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Bellart, explica en declaracions a El Món que aquest any estimen vendre arreu de Catalunya “més d’1,8 milions de coques i poder igualar les xifres del 2019”. La relaxació de les mesures contra la Covid-19 i el pont de tres dies incita a les persones a reunir-se amb familiars i amics, que voldran “celebrar la revetlla de la millor manera possible i acompanyats d’una bona coca”, declara.

Els preus de les coques: industrials vs. artesanals

“Els preus de les coques artesanals –indica Bellart– poden variar segons la grandària. Així doncs, en podem trobar per un preu de 20 euros el quilo, de 30 euros o, fins i tot de 40“. Les coques industrials, en canvi, ofereixen preus més reduïts i cada cop són més les persones que opten per comprar-ne d’aquestes.

El també propietari de la pastisseria Triomf, al barri de Poblenou de Barcelona, opina que no poden fer front als preus de les coques industrials. Tanmateix, defensa que ells utilitzen matèria primera de qualitat i productes naturals. D’altra banda, l’absència de conservants en les seves coques obliga que “s’hagin de consumir en dos o tres dies, mentre que les industrials poden aguantar mesos”.

Coca de Sant Joan / Mireia Comas

L’Eugènia Trescents fa 30 anys que treballa a la pastisseria Sant Jaume, ubicada a la rambla de Catalunya. Segons Trescents, cada cop hi ha més llocs on venen coques a preus més competitius. “Fins i tot, es poden comprar en benzineres”, explica. La pastissera es queixa que això ha provocat “la baixada de vendes” en pastisseries i forns. “Ara bé, compares una coca artesanal amb una d’industrial i no tenen res a veure”, subratlla Trescents.

Les coques clàssiques, les més venudes

Uns metres més amunt hi ha la pastisseria Casa Vives, on treballa des de fa quasi trenta anys l’Hafida Karmes. “Les coques clàssiques de llardons i fruita continuen sent les més venudes. Tot i això, cada cop es venen coques de més tipus: farcides de crema, de nata, de xocolata, de trufa…”, expressa Karmes.

Actualment, són moltes les persones que decideixen canviar de sabors i opten per escollir una coca diferent de la de sempre. Hafida Karmes apunta que avui dia la gent prefereix comprar més d’una coca però més petites. D’aquesta manera, poden provar-ne de diversos tipus i queden satisfets.

Diversos tipus de coques de Sant Joan / Mireia Comas

La Mercè Ballester i la Rosario Gómez treballen a la pastisseria Llisó Lis del barri de Sagrada Família. En el seu local acostumaven a vendre únicament coques clàssiques, però s’han vist obligades a oferir també de les actuals a causa de la forta demanda que tenen. “Molts pastissers decideixen innovar i fer receptes diferents. A la gent li agrada provar coses noves i, quan veuen les propostes que es fan actualment, no dubten en tastar-les”, indica Gómez.