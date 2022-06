Com triar una bona coca de Sant Joan i on trobar les millors pastisseries

La coca de Sant Joan és la protagonista indiscutible de la revetlla, però per poder triomfar amb aquestes postres n’has d’haver comprat una de qualitat. Com es poden distingir? El propietari de Xocosave, una pastisseria de Riudoms amb gairebé 150 anys d’història, en dona algunes claus, tot i que adverteix que pot resultar complicat.

Adan Molons considera complicat poder distingir les coques artesanals i de bona qualitat de la resta perquè molts forns anuncien que són coques fetes a mà però realment els seus ingredients són totalment artificials i en pols. Per distingir si un brioix està fet amb ingredients naturals és important fixar-se en el temps que dura en bon estat. “Un brioix no artificial pot durar com a molt 24 hores”, avisa abans de carregar contra les coques que duren molts dies, que són de mala qualitat. El que és més fàcil de distingir ràpidament, assegura, és la crema: quan és molt groga és artificial.

El pastisser Adan Molon amb coques de Sant Joan / Cedida

Altres coques són més barates i de pitjor qualitat perquè utilitzen margarina o altres greixos derivats enlloc de mantega, un element clau per fer una bona coca. “Acostumen la gent a que tot ha de ser tou, quan en realitat així només els venen aire”, lamenta aquest pastisser, que al seu web, que es pot consultar aquí, té tota una selecció de coques.

El truc per fer una bona coca a casa

El truc de la seva coca és la massa mare feta amb llevat, la taronja confitada, la ratlladura de taronja i una fermentació lenta perquè pugi a poc a poc. L’altre truc és utilitzar suc de taronja per a la part on tradicionalment es posa aigua, perquè la fa estar més tendra i li confereix aroma i gust a taronja.

Coques de Sant Joan a un aparador de Terrassa / Mireia Comas

Les 20 millors pastisseries de Catalunya

Si malgrat aquests trucs no et veus amb cor de preparar la coca a casa teva, aquestes són les millors pastisseries de Catalunya per comprar una coca artesanal i de qualitat:

Pastisseries de Lleida

Cisne

Aquesta pastisseria situada a l’Avinguda de Balmes, 42 de Lleida és una de les més populars d’aquest municipi. És la més recomanada de la ciutat per la seva qualitat i el seu preu, prou assequible tenint en compte aquesta bona qualitat que la diferencia de la resta.

Monrabà

Situada al carrer Carme 25, és la pastisseria més antiga de Lleida, amb més de 150 anys d’història. És una pastisseria i bomboneria de molta qualitat al mateix cor de la ciutat, el que la fa molt coneguda i valorada.

On comprar una bona coca a Girona

Forn Boix

Aquesta fleca està situada al carrer de Santa Eugènia, 10, a la mateixa ciutat de Girona. Aquest any podràs celebrar els ascensos a primera divisió del futbol i el bàsquet Girona amb una meravellosa coca artesanal d’aquesta fleca tradicional.

Pastisseria Reverter

Aquesta pastisseria té una gran trajectòria i les seves coques són conegudes a tota la ciutat. Està situada al carrer Ronda Pare Mª Claret, 19.

Casa Moner

És una cadena moderna, però tot i així les coques de Sant Joan tenen molta qualitat. És una pastisseria de molt èxit. L’has provat?

Coques de Sant Joan ja reservades / Mireia Comas

Les millors pastisseries d’Osona per comprar una coca de Sant Joan

Pastisseries Serra, a Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu i Torelló

Aquesta famosa pastisseria està situada, en el cas de Torelló -la més coneguda- a la Plaça de la Vila, 5. S’hi poden trobar coques de Sant Joan de tot tipus.

La pastisseria de referència a l’Escala

Pastisseria Juhé

Al Carrer de Santa Màxima hi ha aquesta pastisseria de referència. És un establiment amb molt prestigi que enguany ha guanyat el premi al millor xuixo del món.

Les millors coques del Bages

Perarnau, a Manresa

Aquesta fleca situada al carrer de Carrió, 25 és la més coneguda de Manresa. Les seves coques artesanals són conegudes a tot el Bages.

Flor de Neu, a Sant Joan de Vilatorrada

Aquesta pastisseria fa coques tradicionals, delicioses i de qualitat. A més, és el lloc que dona nom a les coques, pel que no te la pots perdre. Està situada a l’Avinguda Montserrat, 45. T’animes a provar-la?

Coques de Sant Joan / Mireia Comas

Les millors coques del Vallès Oriental

Pastisseria Rodellas, Sant Celoni

Aquesta pastisseria es troba al Carrer Sant Pere, 5, de Sant Celoni, una de les parades principals per pujar al Montseny. Tenen tota classe de pastissos i brioixeria, però per a aquestes dates triomfen per les seves coques de Sant Joan acompanyades de la típica fruita confitada.

Ca l’Espinassa, a Granollers

Aquesta pastisseria està al Carrer Anselm Clavé, 81 i té les millors coques del Vallès Oriental.

Pastisseria Puigdomènch, a Granollers

Situada al carrer Sant Roc 1-3, aquesta pastisseria té una gran varietat de coques per un bon preu.

Les millors pastisseries del Vallès Occidental

Forn Turull, a Terrassa

A la carretera de Rellinars, 82 hi ha aquesta pastisseria tradicional que té 150 anys d’història. S’hi poden trobar les millors coques del Vallès Oriental.

Forn Progrés, a Terrassa

Conegut com el Forn Galileu, aquesta pastisseria situada justament al carrer de Galileu és una de les més populars de Terrassa.

Forn Freixenet, a Sabadell

Aquest popular forn del carrer Bonavista, 94 és el millor en coques de Sant Joan. A més, té una curiositat, que és la pastisseria del marit de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Sovint se la pot veure despatxar coques el dia de Sant Joan.

Coques de Sant Joan / Mireia Comas

Les millors pastisseries del Camp de Tarragona

Velvet, a Tarragona

Situada a l’avinguda de Ramon i Cajal, 49 de Tarragona, Velvet s’ha guanyat el cor dels tarragonins en només cinc anys.

Pedreny, a Reus

Aquesta pastisseria té dos segles d’història i està situat al carrer de l’Hospital, 15. És la més famosa de Reus i té les millors coques de Sant Joan.

Pastisseria Rovira, Riudoms

Aquesta pastisseria de Riudoms està situada al carrer de Baltasar de Toda i de Tàpies, 9. El més popular d’aquesta pastisseria és la coca de recapte. No te la perdis!

Les millors coques de Sant Joan de Barcelona

Escribà

Les coques d’Escribà (Gran Via de les Corts Catalanes, 546) són les més conegudes de la capital catalana. Aquesta pastisseria té més d’un segle d’història i les coques de Sant Joan són una de les elaboracions estrella.

Casa Vives

Aquesta pastisseria està situada a Rambla Catalunya amb Aragó i és una de les més conegudes. Sempre hi ha cua per encarregar coques de Sant Joan, així que sigues ràpid!