Metges farts: “No som un supermercat, necessitem temps amb els pacients”

Els metges estan farts. Així ho han expressat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i els metges aplegats a les portes de l’Estació de Sants. Un d’ells, metge de família al CAP Sant Joan de Barcelona, ha denunciat les intencions “sibil·lines” del departament de Salut per “fer desaparèixer” l’atenció primària. “No som un supermercat. Necessitem temps per atendre els pacients a consulta i no ens el donen”, ha assenyalat visiblement indignat amb la gestió del Govern d’ERC i de la conselleria de Manel Balcells. El metge, entre aplaudiments dels companys que assentien a les seves afirmacions, ha advertit que actualment “tenir el metge de baixa mata” perquè “no hi ha qui el substitueixi”. “Visitem molts més pacients dels que ens pertocaria, no parem de treballar i estem esgotats”, insisteix.

Els metges estan molt enfadats amb el Departament de Salut / Ivet Núñez

“On estan els fons Next Generation?”, es pregunta aquest grup de metges, que lamenta que el CAP on treballen sigui “el mateix de fa 40 anys”. ”La situació de la sanitat és terra cremada i les declaracions de Balcells cada vegada que parla semblen pensades a l’ascensor”, critiquen. “No ha trepitjat un CAP en la seva vida i les seves declaracions sobre la primària són intolerables. Estem farts”, es queixen abans d’insistir en la importància d’una mobilització com la d’aquest dimecres, que de fet han definit com “històrica”. “Una mobilització de 10.000 metges no s’ha donat mai a Europa”, recorden abans d’advertir que “Salut ho minimitzarà”.

“El preludi de Madrid”

Els metges consultats per El Món avisen que Catalunya està “al preludi de Madrid” pel que fa a la desaparició de l’atenció primària i la privatització de la sanitat. “A Ayuso se la veu venir, saps el que pretèn, però aquí són més sibil·lins malgrat que volen aconseguir el mateix”, acusen. “No els deixarem carregar-se la medicina de família”, avisen abans de concloure que una vaga com la d’avui és “històrica”.