Cap dels aspectes que han portat els metges catalans a una vaga indefinida són responsabilitat de la Generalitat, segons argumenta el mateix Departament de Salut en una carta enviada al sindicat Metges de Catalunya. Amb aquest argument, la conselleria no s’ha presentat a la jornada de mediació prèvia a l’aturada. No és la primera vegada que Salut planta al sindicat, però sí la primera en què els n’argumenta el motiu: les dotze reivindicacions del sindicat “estan fora” del seu àmbit competencial, els diu en la missiva. Metges de Catalunya veu “insultant” aquesta absència i ha acusat el departament d’actuar “com una gestoria” davant d’un conflicte laboral que suma onze vagues en només un any.
La jornada de mediació, organitzada com és habitual pel Departament de Treball, sí que ha comptat amb les patronals de la xarxa concertada. En canvi, Salut ha argumentat que dues de les demandes principals –l’anticipació de l’edat de jubilació o l’abolició de les guàrdies de 24 hores– depenen de l’Estat. Un argument que xoca amb el grup de treball que ha volgut impulsar la mateixa consellera Olga Pané per reformar el sistema de guàrdies de Catalunya. D’altra banda, Salut també s’expulsa responsabilitat en la resta de queixes, que depenen, diu la conselleria, dels àmbits de negociació dels convenis laborals o de les direccions dels hospitals.
Metges de Catalunya ha carregat amb duresa contra el departament, acusant-lo de “deixadesa conscient de funcions i responsabilitats” i recordant que les competències en sanitat estan delegades a Catalunya. El departament, insisteixen els facultatius, forma part de la taula mèdica de diàleg bilateral i de la taula per a l’harmonització de les condicions laborals i econòmiques dels professionals dels centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de la xarxa concertada. Per això, el sindicat acusa el departament de fer servir “excuses” que “un estudiant de Dret de primer any podria desmuntar amb facilitat”.
“Si Salut no té res a dir sobre les jornades de treball dels facultatius, sobre l’organització de l’atenció continuada, sobre la formació i el reciclatge dels coneixements dels metges i metgesses del sistema públic o sobre les agendes assistencials d’atenció primària, és legítim qüestionar de dalt a baix els sous del departament que genera més despesa pública a la Generalitat”, insisteix Metges de Catalunya, que també assenyala el president de la Generalitat, Salvador Illa. “Té un problema”, li diuen, irònicament, després que el socialista prometés que el 90% dels catalans seria atès en un CAP en un màxim de 48 hores. “Té un problema”, insisteix el sindicat, “perquè el seu Departament de Salut diu que aquesta no és la seva competència”.
Vaga indefinida
Els metges catalans han decidit anar a una vaga indefinida, de bracet de la resta de sindicats d’àmbit estatal, després de convocar un total d’onze vagues des del passat octubre. Onze vagues en un any. Els metges discrepen del conveni marc que ha aprovat el Ministeri de Sanitat, que redueix les hores de les guàrdies per a la majoria dels professionals, si bé obre la porta a mantenir-les en el cas dels metges, si així ho requereix la situació. A Catalunya, els metges també assenyalen el Departament de Salut atès que té les competències delegades.
En aquest cas, Metges de Catalunya reclama un marc de negociació propi sense la resta de professionals sanitaris entenent que la seva disciplina requereix unes atencions concretes. Fins ara, Salut ha descartat aquesta opció, si bé sí que s’ha obert a treballar altres aspectes com un model català de guàrdies. La consellera Olga Pané va reunir-se fa quinze dies amb Metges de Catalunya per abordar totes aquestes reclamacions per primera vegada des de l’inici del conflicte. Una trobada cordial, segons totes deus parts, que no pot entendre’s encara com una “negociació formal”.