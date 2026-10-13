Ninguno de los aspectos que han llevado a los médicos catalanes a una huelga indefinida son responsabilidad de la Generalitat, según argumenta el mismo Departamento de Salud en una carta enviada al sindicato Médicos de Cataluña. Con este argumento, la consejería no se ha presentado a la jornada de mediación previa a la parada. No es la primera vez que Salud planta al sindicato, pero sí la primera en que les argumenta el motivo: las doce reivindicaciones del sindicato “están fuera” de su ámbito competencial, les dice en la misiva. Médicos de Cataluña considera “insultante” esta ausencia y ha acusado al departamento de actuar “como una gestoría” ante un conflicto laboral que suma once huelgas en solo un año.

La jornada de mediación, organizada como es habitual por el Departamento de Trabajo, sí ha contado con las patronales de la red concertada. En cambio, Salud ha argumentado que dos de las demandas principales –la anticipación de la edad de jubilación o la abolición de las guardias de 24 horas– dependen del Estado. Un argumento que choca con el grupo de trabajo que ha querido impulsar la misma consejera Olga Pané para reformar el sistema de guardias de Cataluña. Por otro lado, Salud también se exculpa de responsabilidad en el resto de quejas, que dependen, dice la consejería, de los ámbitos de negociación de los convenios laborales o de las direcciones de los hospitales.

Médicos de Cataluña ha cargado con dureza contra el departamento, acusándolo de “desidia consciente de funciones y responsabilidades” y recordando que las competencias en sanidad están delegadas en Cataluña. El departamento, insisten los facultativos, forma parte de la mesa médica de diálogo bilateral y de la mesa para la armonización de las condiciones laborales y económicas de los profesionales de los centros del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de la red concertada. Por eso, el sindicato acusa al departamento de usar “excusas” que “un estudiante de Derecho de primer año podría desmontar con facilidad”.

Un cartel que pide «Menos corbatas y más batas» en una manifestación convocada por Médicos de Cataluña al lado del Departamento de Salud | Laura Fíguls (ACN)

“Si Salud no tiene nada que decir sobre las jornadas de trabajo de los facultativos, sobre la organización de la atención continuada, sobre la formación y el reciclaje de los conocimientos de los médicos y médicas del sistema público o sobre las agendas asistenciales de atención primaria, es legítimo cuestionar de arriba abajo los sueldos del departamento que genera más gasto público en la Generalitat”, insiste Médicos de Cataluña, que también señala al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. “Tiene un problema”, le dicen, irónicamente, después de que el socialista prometiera que el 90% de los catalanes sería atendido en un CAP en un máximo de 48 horas. “Tiene un problema”, insiste el sindicato, “porque su Departamento de Salud dice que esta no es su competencia”.

Huelga indefinida

Los médicos catalanes han decidido ir a una huelga indefinida, junto con el resto de sindicatos de ámbito estatal, después de convocar un total de once huelgas desde el pasado octubre. Once huelgas en un año. Los médicos discrepan del convenio marco que ha aprobado el Ministerio de Sanidad, que reduce las horas de las guardias para la mayoría de los profesionales, si bien abre la puerta a mantenerlas en el caso de los médicos, si así lo requiere la situación. En Cataluña, los médicos también señalan al Departamento de Salud dado que tiene las competencias delegadas.

En este caso, Médicos de Cataluña reclama un marco de negociación propio sin el resto de profesionales sanitarios entendiendo que su disciplina requiere unas atenciones concretas. Hasta ahora, Salud ha descartado esta opción, si bien sí se ha abierto a trabajar otros aspectos como un modelo catalán de guardias. La consejera Olga Pané se reunió hace quince días con Médicos de Cataluña para abordar todas estas reclamaciones por primera vez desde el inicio del conflicto. Un encuentro cordial, según todas las partes, que no puede entenderse aún como una “negociación formal”.