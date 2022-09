S’estèn la malaltia “silent” de l’obesitat a Catalunya: 4 de cada 10 nens té sobrepès 

L’obesitat infantil és un problema que preocupa molt els sanitaris, que insisteixen en la necessitat de fer esport i menjar sa sobretot en les primeres etapes de la vida. La tendència és que cada vegada hi hagi més nens obesos, el que ha posat la conselleria en guàrdia. Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya quatre de cada deu infants d’entre 6 i 12 anys té excés de pes, un 14% dels quals obesitat. L’obesitat es produeix quan es té més del 20% del pes ideal. La tendència és que la xifra de nens obesos vagi pujant amb els anys, especialment entre les nenes.

En aquest marc el conseller de Salut, Josep Maria Argimon ha alertat que aquesta tendència s’ha de frenar des de la conselleria per evitar problemes de salut greus en la població. Algunes de les mesures que ja s’han pres són l’impost a les begudes ensucrades i la contractació de 150 nutricionistes per a l’atenció primària, però els especialistes consideren que amb això no n’hi ha prou.

“La dada és molt preocupant i s’ha de reaccionar davant aquest seriós problema”, assenyala l’endocrina pediàtrica de l’HM Zeimira Bosch. Aquesta doctora assegura que molts pacients van a la consulta i no són conscients del problema d’obesitat que tenen: “Aquest és precisament el problema, que com a societat no veiem el problema del sobrepès”. A més, lamenta que quan es proposen solucions a les famílies “tot són pegues i excuses”.

Un nen amb excés de pes a la consulta del metge

La desigualtat econòmica també causa obesitat

L’obesitat es produeix perquè es menja més del que es gasta, però les causes són més complexes que això. “Avui dia tenim accés a menjar de pitjor qualitat, amb molts sucres i greixos. En un moment on el temps és or el fast-food és el rei”, explica Bosch, que també assenyala l’accés a les pantalles i la vida sedentària com les causes de l’obesitat. “També va segons els recursos: hi ha pacients que no tenen diners perquè els nens facin extraescolars i es moguin i tampoc temps per poder planificar els menjars o fer esport amb ells”, lamenta.

En aquest punt, considera, és on s’ha de treballar: combatre la desigualtat per combatre l’obesitat. “Quants menys recursos té la gent més obesitat pateix, perquè sense diners ni accés a la informació tot s’agreuja”, insisteix. De fet, segons dades de la conselleria de Salut alguns barris de Barcelona tenen un 9% més d’obesitat infantil que els barris que en tenen menys. Això s’explica per la falta de recursos i d’accés a aliments de qualitat en els barris més pobres.

Un problema amb causes multifactorials

La investigadora i nutricionista d’ISGlobal Sarah Warkentin adverteix que el sobrepès és una condició “multifactorial”, perquè hi ha moltes causes al seu desenvolupament. Per exemple, s’ha de tenir en compte la predisposició genètica, l’activitat física, la dieta i els hàbits de son. Tots aquests factors poden produir el desequilibri entre la ingesta i la despesa energètica i conduir a l’obesitat.

Pel que fa a l’àmbit familiar, explica Warkentin, influeixen els hàbits dietètics dels pares, el seu pes, l’estat socioeconòmic i la disponibilitat d’aliments a casa. També s’ha de tenir en compte la urbanització i la globalització, les polítiques governamentals d’atenció sanitària, educació i economia i les lleis sobre publicitat d’aliments.

Combatre l’obesitat des de l’embaràs

La pobresa, per tant, pot afectar el pes dels nens, però el més preocupant és que pot fer-ho des de la seva concepció. “La mala nutrició en les primeres etapes de la vida, com ara la poca durada de la lactància materna i la introducció de sòlids massa aviat estan associats al sobrepès infantil”, explica la investigadora, que assenyala que hi tenen pes la falta de suport social, l’ocupació a jornada completa i el poc accés a les baixes per maternitat que tenen les classes socials més pobres.

Una dona embarassada / EP

Zeimira Bosch coincideix que l’obesitat infantil hauria de combatre’s des de l’embaràs. “El ginecòleg ja hauria d’ensenyar a les mares que han de tenir una alimentació saludable perquè això cali també en els nens”, explica abans d’afegir que si s’adquireixen bons hàbits des de petit és més fàcil mantenir-los després. “Ara ens arriben nns de tres anys que pesen el quàdruple del que és normal”, apunta.

Com prevenir l’obesitat?

Bosch assegura que la prevenció està en la informació, en la manera d’explicar als pares aquesta malaltia “silent”. “Han de tenir més accés a l’esport, que ara es veu com una extraescolar i hi ha famílies que no hi poden accedir”, explica. També s’ha de limitar l’accés a les pantalles i portar els nens a caminar o a córrer.

Pel que fa a l’alimentació, es recomana deixar de banda els processats que contenen molts sucres i additius i oferir les verdures i fruites de forma que el nen vulgui menjar-ne. “No s’ha d’anar al que és més fàcil quan el nen diu que no li agrada i ho rebutja”, insisteix.

Per la seva banda, Warkentin comparteix que l’obesitat s’ha de prevenir des de l’embaràs, que s’ha demostrat que afecta el pes que tindrà l’infant. “Modificar diversos aspectes del medi ambient durant la infància és també una altra estratègia clau, com ho és remodelar l’entorn urbà, assegurant que els nens i adolescents tinguin accés a estils de vida saludables en el seu entorn més proper”, explica.

Insisteix també en les estratègies polítiques per promoure entorns alimentaris saludables, com les restriccions de comercialització, l’etiquetatge i els impostos als aliments ultraprocessats per part dels governs.

Els perills del sobrepès infantil

L’experta assegura que l’excés de pes durant la infància comporta complicacions de salut a curt i llarg termini, com un major risc de malalties cròniques, com la diabetis mellitus de tipus 2, dislipidèmia, malalties cardiovasculars i hipertensió. També hi ha més risc de malalties respiratòries cròniques, com l’apnea del son, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i l’asma, problemes de salut mental, certs tipus de càncer (per exemple, càncer de gàstric, pàncrees i fetge), malalties renals cròniques i una major probabilitat d’arrossegar l’obesitat durant tota la vida adulta.