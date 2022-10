Inventen un test ràpid per saber si la febre es deu a una infecció greu

Un invent revolucionari cridat a salvar moltes vides als països subdesenvolupats s’ha alçat guanyador del premi 4KIDS Start del Pediatric Innovation Day, una jornada científica impulsada pel Hub I4KIDS i liderada per l’Hospital Sant Joan de Déu. Es tracta d’un test gràcies al qual es podrà predir en només deu minuts si la febre que pateix un nadó o infant es deu a una infecció greu o potencialment mortal o pel contrari la causa és banal i no requerirà ingrés.

L’impulsor d’aquest test revolucionari és Quique Bassat, pediatra i investigador de l’ISGLOBAL que actualment es troba a Àfrica treballant amb infants. Gràcies a haver guanyat aquest premi, aquest test -que es troba en fase inicial de desenvolupament- podrà rebre 15.000 euros de finançament i accés al programa de pre-acceleració de Barcelona Activa.

Caldran 5 anys per tenir el test disponible

Aquest test podria canviar el paradigma a molts països, ja que avui en dia quan un infant o nadó té febre els metges avaluen els seus símptomes i intenten identificar què els causa, però en molts llocs encara és una tasca complicada pels pocs recursos disponibles. Amb aquest test, es podran trobar biomarcadors de forma molt més ràpida per tal que els professionals sanitaris puguin predir fàcilment quina evolució tindrà la infecció. Així, es pot preveure si l’infant es posarà més malalt i caldrà ingressar-lo o, si pel contrari, és segur enviar-lo a casa. Aquest test serà clau especialment a aquells països on els metges no compten amb prou eines diagnòstiques.

Ara bé, per poder-lo tenir disponible hauran de passar, com a mínim, 5 anys, tot i que els recursos d’aquest premi serviran per poder desenvolupar un prototip en aquest pròxim any. Tanmateix, l’investigador expert en malària insisteix a puntualitzar que no hi haurà res comercialitzable fins que estigui confirmat que compleix el seu objectiu principal i que fa la funció de detectar infeccions greus en els infants.

Un nen amb febre / Pixabay

Augmentar supervivència i reduir costos

Bassat assenyala que el dispositiu està dissenyat per ser utilitzat a tot el món, tot i que per objectius diferents. Als països pobres, explica, un test així millorarà la supervivència i reduirà la mortalitat infantil, mentre que als països rics serà important per estalviar costos. “Són estratègies diferents però complementàries”, raona. L’investigador assegura que amb els diners que es puguin aconseguir amb la venda del test als països desenvolupats es podrà cobrir el cost de fer-lo arribar als països pobres.

El primer pas és que aquest test el puguin utilitzar els professionals de la salut de qualsevol àmbit, tot i que més endavant el dispositiu podria formar part fins i tot de la farmaciola de casa. “La idea és que sigui utilitzable per qualsevol professional de la salut. En un hospital de referència l’utilitzaran pediatres, però en una clínica perifèrica de l’Àfrica el podrà utilitzar qualsevol infermera o personal sanitari”, explica Bassat.

Part de la farmaciola domèstica

L’objectiu final seria que a llarg termini el test pogués estar a totes les cases. “Igual que la gent ha après a utilitzar els glucòmetres per vigilar la diabetis, esperem que personal no format el pugui utilitzar com a mètode complementari a haver mesurat la febre”, raona l’investigador. Així, el test també podria acabar servint perquè una família pugui resoldre gràcies als biomarcadors del dispositiu, el dilema de si ha de portar el nen a urgències o és una infecció lleu que es resoldrà a casa.

Una farmaciola / Pixabay

Altres projectes que han obtingut premis del Pediatric Innovation Day

El jurat d’aquests premis organitzats per l’Hospital Sant Joan de Déu, integrat per emprenedors, inversors, fundacions de pacients i representants del sector sanitari, ha erigit guanyadors quatre projectes innovadors que podran canviar moltes vides. El primer d’ells ha estat aquest test, però n’hi ha tres més que han destacat entre els 70 projectes que optaven a aquests premis.

Es tracta d’un caminador elèctric que permetrà als infants que pateixen paràlisi cerebral poder caminar de forma independent i aixecar-se, un sistema d’estimulació sensorial per a nadons prematurs i una plataforma de joc que ajudarà els nens amb càncer a controlar el seu dolor.