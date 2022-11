Un algoritme permetrà detectar lesions al cervell abans que siguin greus

La intel·ligència artificial està a l’ordre del dia a la sanitat catalana, com ho demostren diversos projectes que estan arrencant per millorar la salut de les persones a través del big data i la tecnologia. Una d’aquestes eines és Tensor Medical que, desenvolupat per la Universitat de Girona i l’Hospital Vall d’Hebron, pretén millorar la qualitat de vida dels pacients que tenen esclerosi múltiple. El projecte és tan prometedor que ja ha aconseguit finançament després d’alçar-se guanyador en la mostra d’emprenedors de Girona.

Tensor Medical és una iniciativa empresarial creada per la comunitat universitària de la Universitat de Girona juntament amb l’Institut d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron. L’eina s’especialitza en el diagnòstic i monitorització d’aquesta malaltia a partir de la intel·ligència artificial. El programari de Tensor Medical és el que permet millorar de forma significativa la resposta dels pacients a les teràpies per combatre l’esclerosi múltiple, el que a la pràctica es tradueix en un gran salt endavant pel que fa a la seva qualitat de vida.

Fins ara es feien servir ressonàncies per detectar l’evolució de la malaltia / Pixabay

Detectar precoçment si la medicació funciona

Un dels desenvolupadors d’aquesta eina basada en la intel·ligència artificial, Sergi Valverde, explica a El Món que la intenció és que l’algoritme pugui comercialitzar-se a Europa a mitjans de l’any que ve. Actualment estan dissenyant el programari per tal d’ajudar als metges a detectar si el fàrmac que s’està administrant als pacients d’esclerosi múltiple està funcionant correctament o convé canviar-lo. “Fins ara vèiem a les ressonàncies si funcionava o no segons si apareixien lesions que demostressin que la malaltia està activa. Ara això es podrà detectar abans”, explica Valverde, que insisteix en la importància de detectar si la medicació funciona abans que es creïn noves lesions importants.

Per tal de comprovar si el fàrmac és l’adient com abans millor, l’eina mostrarà un mapa indicador d’on podrien estar les lesions que encara no són tan evidents com per veure’s en una ressonància tradicional. Gràcies a aquesta mena de mapa, el metge pot validar el que li ha mostrat la intel·ligència artificial i prendre una decisió sobre canviar o no la medicació.

Molts menys errors en el diagnòstic

L’investigador del Vall d’Hebron Àlex Rovira assegura que aquesta eina tindrà molta repercussió en la qualitat de vida dels pacients amb aquestes malalties perquè permetrà canviar abans de fàrmac i no perdre el temps amb una medicació que no atura la progressió de la malaltia. “Fins ara es fan ressonàncies cada any per veure si els fàrmacs funcionen, però ara es podrà fer d’una forma molt més precoç”, celebra. Així, els metges la podran fer servir per modificar l’estratègia terapèutica i evitar errors que es poden produir si no s’interpreten bé les ressonàncies.

En aquest sentit, Rovira assegura que s’ha demostrat en les diverses proves que han fet amb diversos hospitals que amb aquesta eina d’intel·ligència artificial es cometen molts menys errors de diagnòstic. Per això els urgeix poder tenir-la al mercat quant abans millor i mentre es fa l’anàlisi de l’eina i es certifica el seu correcte funcionament ja estan fent els tràmits perquè la pugui aprovar l’EMA i l’FDA, les dues agències reguladores d’Europa i els Estats Units. “És un procés molt llarg però sense la seva autorització no es pot servir per ús clínic, així que ja l’hem començat”, explica l’investigador.

Actualment, l’eina es fa servir de manera experimental, amb pacients que han signat un consentiment informat perquè els investigadors facin servir les seves dades per tasques de recerca i per millorar l’algoritme.

Un metge fent una ressonància / Pixabay

Molta informació, però una tecnologia desaprofitada

El projecte per crear Tensor Medical va néixer després de deu anys d’acumular coneixement sobre la intel·ligència artificial aplicada a les malalties neurodegeneratives, en especial a l’esclerosi múltiple. “Vèiem que a la universitat teníem molt coneixement, però la tecnologia estava lluny dels pacients”, explica Valverde. Això els va portar a convertir-se en una start-up el 2020 amb la intenció de dissenyar algoritmes que ajudin a detectar d’hora l’evolució de l’esclerosi múltiple i altres malalties d’aquest tipus, com l’alzeheimer.

“Si tenim eines que mostren com de ràpid es perd el teixit podríem avaluar millor el que necessiten els pacients amb aquestes malalties i reduiríem els efectes que pateixen”, explica l’investigador. Aquesta eina s’està provant actualment a sis hospitals internacionals de referència en esclerosi múltiple per confirmar la seva utilitat clínica i certificar que el software realment compleix amb les funcions que ha de fer. Concretament, s’està treballant en la certificació i validació científica amb Àmsterdam, Roma, París, Londres, Àustria i Bruges.

Rovira assenyala que tot va començar a partir d’una línia de recerca que hi havia oberta entre el Vall d’Hebron i la Universitat de Girona que estudiava com automatitzar la detecció de certes malalties neurodegeneratives. Aquesta investigació teòrica es va aterrar amb Tensor Medical, un algoritme que permet utilitzar la intel·ligència artificial per detectar de forma ràpida i precoç l’activitat de l’esclerosi múltiple.

Ara, després de dos anys millorant el programari perquè la intel·ligència artificial vagi acumulant coneixement a base de prova i error, l’objectiu que es fixen és que el 2023 ja estigui disponible per fer-lo servir a la pràctica clínica i s’integri als sistemes dels hospitals d’arreu del món.