7 fotos de picades per reconèixer quin insecte t’ha picat

A l’estiu és habitual que et piquin els insectes, en especial els mosquits, el que és molt molest. Però a vegades no és senzill identificar quin insecte en concret t’ha picat, pel que es fa necessari tenir una guia amb els símptomes i les marques a tenir en compte per esbrinar-ho. Aquests són els trucs per distingir-los:

La picada de mosquit

És la picada més habitual i sol ser fàcil de distingir de la resta. Apareixen unes petites protuberàncies vermelles i rodones a la zona on l’insecte ha picat i es produeix una reacció immediata, es forma una pàlpula al lloc on l’insecte ha picat. Els símptomes més habituals són que piqui de forma constant, que aparegui hores després de la picada i que segueixi actiu durant dies.

El mosquit tigre, una reacció pitjor

Aquest mosquit en concret és també fàcil de distingir. És negre amb franges blanques i ha col·lonitzat Espanya des que ha arribat des del sud-est asiàtic. La seva picada té un diàmetre d’entre 5 i 10 mil·límetres i causa reaccions més greus que la d’un mosquit estàndard. El mosquit pica i inocula un virus que ell mateix té a la pell, pel que entre 2 i 4 dies després de la picada pots sentir febre, mal a les articulacions, mal de cap i posar-te vermell. El 40% dels casos de picada de mosquit tigre, però, no presenten cap d’aquests símptomes.

Picada d’abella: molt dolor momentani

És fàcil distingir la picada d’una abella perquè deixa un fibló a dins de la ferida que causa. Una picada d’abella fa molt mal, però el seu efecte és efímer. No dura mai més de dos dies. És important retirar el fibló perquè no s’infecti i deixar que la ferida es curi a l’aire lliure. En cas que la picada hagi estat d’una vespa, ho sabràs perquè els símptomes seran els mateixos però no hi haurà cap fibló dins.

La picada del tàvec: possible anafilaxis

El tàvec és una mena d’abella amb unes dimensions molt grans. Quan pica, apareix un node a la pell que fa molt mal i s’inflama de forma considerable. El pitjor és que poc causar urticària i en els casos més greus una reacció al·lèrgica sistèmica, el que es coneix com anafilaxis. Per sort en molts casos l’ensurt es queda només en el dolor a la zona de la picada.

La puça, protagonista a les zones rurals

La puça és hematòfag, és a dir, s’alimenta de la sang. La seva picada és diferent a la dels altres insectes perquè hi ha moltes picades amb inflamacions i apareixen de forma agrupada, molt a prop entre si. Piquen molt perquè aquest insecte provoca urticària en les seves víctimes. És molt molest per la picor que generen les picades de puça i la quantitat de picades que pot fer un sol insecte d’aquests tipus, però la reacció no és greu.

La picada de formiga: ampolla i pus

És habitual que les formigues mosseguin i provoquin inflamacions en la pell. El curiós d’aquesta picada és que pot aparèixer pus i fins i tot ampolles a la pell després de la mossegada d’un d’aquests insectes tan molestos.

L’aranya deixa una diana a la pell

Segurament la de l’aranya és la picada més distingible. Quan una aranya pica deixa una marca amb forma de diana que pica molt i té efecte durant diverses hores, podent inflamar la zona de forma molt visible. Ara bé, això són alguns tipus d’aranyes. Altres, com la taràntula, per exemple, pot causar picades més greus pel verí que porten.