Salut farà un seguiment de la Covid a partir de mostres de quaranta CAP

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’ha reafirmat en l’aposta per deixar de comptar cas per cas de Covid a partir de l’abril. El Consell Interterritorial també es va mostrar partidari de fer una vigilància epidemiològica sense notificar cada contagi, però en el cas espanyol no es va establir cap data. Aquí, però, Argimon ha urgit a normalitzar la Covid sobretot ara que hem de fer front a “un nou embat” amb la guerra d’Ucraïna.

El pla per ‘gripalitzar’ la Covid, és a dir, deixar de fer aquest seguiment exhaustiu, consisteix en que entre 35 i 40 CAP recullin mostres de pacients amb símptomes a les vies respiratòries per monitorar la Covid sense haver de comptabilitzar cada nou contagi i fer proves massives. Serà un seguiment semblant al de la grip però “molt més reforçat”, segons ha explicat el mateix conseller a Catalunya Ràdio. Argimon calcula que la recollida de frotis d’aquesta quarantena de CAPs permetrà arribar a una mostra d’aproximadament el 10% de la ciutadania.

En paral·lel, ha explicat, els hospitals seqüenciaran els casos més greus de Covid, és a dir, els dels ingressats a l’UCI, i també hi haurà vigilància de les aigües residuals per detectar l’aparició de noves soques. A partir de totes aquestes dades el departament farà models predictius de la malaltia.

La retirada de les mascaretes

Preguntat per l’aposta de Catalunya sobre la retirada de la mascareta en interiors, que el govern espanyol ha assegurat que serà “molt aviat”, Argimon ha reiterat que ja s’hauria de deixar d’utilitzar-la a les escoles, i passar a retirar-la de la resta d’espais gradualment. El conseller ha assegurat que altres països, com ara Andorra, l’han retirat fa tres setmanes a les escoles i no han tingut “ni un sol rebrot”.

Cada setmana Salut trasllada aquesta qüestió al Consell Interterritorial, però encara no s’ha aconseguit prou consens com per retirar-la malgrat la voluntat del govern espanyol.

Per últim, sobre la quarta dosi de la vacuna, Argimon ha assegurat que no s’ha de descartar per les persones més vulnerables, però en tot cas l’ha situat a la tardor.