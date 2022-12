Mossos reforça el nivell antiterrorista per les festes de Nadal

Els Mossos d’Esquadra han decidit “reforçar” el nivell d’alerta antiterrorista per les festes de Nadal. Un reforç que no implica, però, el salt de nivell, és a dir, es manté en un nivell 4 sobre 5. “Estem en un nivell 4 reforçat”, ha definit la intendent portaveu dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, en la presentació del Pla Grèvol, el pla de seguretat específic de les festes nadalenques que s’ha establert entre el 19 de desembre i el 15 de gener, que s’ha celebrat aquesta tarda al departament d’Interior.

Per la seva banda, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, també ha indicat que és un reforç atès l’increment de les activitats que comporten grans concentracions de gent, fins i tot, de caràcter religiós. Tot i això, Elena ha remarcat que no tenen cap indici que suposi cap augment de l’amenaça només l’increment de les concentracions de ciutadans.

Els Mossos d’Esquadra han decidit “reforçar” el nivell d’alerta antiterrorista entre el 19 de desembre i el 15 de gener / Europa Press

El pla Grèvol arriba per Nadal postpandèmia

El pla Grèvol és un pla específic que s’ha recuperat del 2019, és a dir, abans de la pandèmia de la COVID. El seu objectiu és triple, un pla preventiu del comerç i les transaccions econòmiques, sobre la convivència i sobre la mobilitat tan urbana o interurbana. El pla suposa patrullatge mixt amb policies locals i una estratègia d’activitat preventiva amb comerciants i empreses. També Mossos ha portat a terme, 3.300 identificacions en els darrers 30 dies que suposen un 66% més d’identificacions respecte a l’any 2019 per contenir virtuals “situacions delinqüencials”.

Aquest operatiu també ha servit per aplicar la instrucció de la Secretaria d’Estat de Seguretat del passat 12 de desembre per “enfortir els dispositius de seguretat i de les capacitats d’intel·ligència, de control i de seguiment antiterrorista”. De fet, la mesura es concreta en les grans aglomeracions com la cavalcada dels Reis d’Orient o els Cap d’Anys populars així com els grans centres i eixos comercials. El pla intensificarà l’acció del que s’anomena la policia de proximitat.