Almenys un detingut en una operació antiterrorista al Pont de Suert

La Guàrdia Civil ha dut a terme una operació antiterrorista aquest dilluns a la nit al Pont de Sort, a l’Alta Ribagorça, i que ha acabat amb un nombre indeterminat de detinguts, segons ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). A partir d’un quart de vuit del vespre, una trentena d’efectius del cos de seguretat han pres el centre del poble i han acordonat diversos carrers del nucli antic, impedint el pas dels veïns.

Escorcolls al centre del Pont de Suert

Els agents de la Guàrdia Civil han efectuat escorcolls en diversos habitatges del centre de la població, centrant-se sobretot en un edifici. Segons ha avançat ElNacional.cat, en aquest pis hi viuria un home que la Guàrdia Civil ha detingut a l’Aragó i que podria estar relacionat amb el terrorisme gihadista. L’operació l’ha ordenat l’Audiència Nacional i, abans de mitjanit, el cos de seguretat ha marxat del Pont de Suert. L’alcalde del municipi, Jose Antonio Troguet, ha confirmat a Catalunya Ràdio que s’han acordonat diversos carrers del nucli antic. Troguet ha afegit que l’operatiu s’ha ordenat directament des de Madrid i que desconeixia que havia de dur-se a terme.

Almenys un detingut en l’operació

L’operatiu ha acabat amb, almenys, un detingut, però encara no s’ha concretat el número exacte. El detingut seria un home que conviu amb la mare a la plaça Mercadal. El cos de seguretat no ha donat més detalls de l’operatiu i tampoc es coneix l’edat ni la nacionalitat del detingut.

Des de la Guàrdia Civil de Lleida han confirmat l’operatiu, tot i que no n’han pogut donar més detalls perquè, segons han explicat, la unitat que l’ha dut a terme no pertanyia a la Comandància lleidatana, per bé que alguns dels seus efectius hi han col·laborat. Els agents de la Guàrdia Civil han comptat amb efectius de grups antiterroristes i d’assalt, com el Grup d’Acció Ràpida (GAR).