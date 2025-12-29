Al llarg del 2025, els delictes a Barcelona han caigut notablement. Ho confirma el balanç dels Mossos d’Esquadra. De moment, les últimes dades fetes públiques per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona són del juliol, i mostren una davallada del 8,8% de les infraccions penals a la capital catalana durant el primer semestre de l’any. En concret, els furts es van desplomar un 6,8% i els robatoris violents a la via pública, un 5,5%. La xifra de furts és la més baixa de la darrera dècada. La bona feina de la policia catalana ha tingut també una repercussió en un augment de les detencions, un 5,3,% més, segons les dades del juliol. “Un de cada dos delictes que es cometen a Barcelona és un furt”, explica a El Món l’intendent Rafa Tello, cap de la divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
La corba delinqüencial a Barcelona s’ha aconseguit doblegar amb més presència dels Mossos a Barcelona, amb més efectius i hores extraordinàries, i el desplegament de les brigades ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i Mòbil per a tasques de seguretat ciutadana. En tots aquests operatius hi participen també agents de les diferents comissaries (ABP, Àrees Bàsiques Policials), els que patrullen amb motos de gran cilindrada i els Fura, agents de paisà especialitzats en seguretat ciutadana i delinqüència urbana.
Reduir els delictes d’impacte
“La nostra estratègia va enfocada a reduir els delictes d’impacte”, subratlla l’intendent. El focus es posa en la violència contra les persones, fer aflorar les dades ocultes i controlar la viralitat de les xarxes que “fa créixer la percepció d’inseguretat”. “Hi ha un desequilibri entre les dades i la percepció de la ciutadania”, comenta Tello.
En aquest sentit, els Mossos han creat el pla Confiança, amb la intenció de canviar la percepció ciutadana sobre la delinqüència a Barcelona i combatre les notícies falses de les xarxes. D’entrada, la policia catalana està fent més formació als agents per millorar la informació que arriba a la ciutadania. “Són els nostres principals comunicadors”. Però també es treballa amb una comunicació més efectiva a través de les oficines de relació amb la comunitat (gremi i entitats, entre altres col·lectius) i una presència més elevada de les comunicacions policials a les xarxes i els mitjans.
La multireincidència, el problema més important
Segons Tello, el problema més important de delictes a Barcelona és la multireincidència, el que els Mossos n’anomenen “delinqüència persistent”. Des de fa uns mesos, en col·laboració amb els altres cossos com la Guàrdia Urbana, han activat el pla Kanpai, una estratègia que elimina les fronteres metropolitanes i suposa muntar dispositius que poden actuar a la vegada a Barcelona, municipis de l’àmbit metropolità nord -com Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet- i sud -l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat-, la xarxa de metro i l’aeroport. En el cas de Barcelona, aquests dispositius també s’efectuen en zones limítrofes de la ciutat, com els districtes de Sant Martí, les Corts i Sants-Montjuïc.
A més, el nou pla Kanpai incorpora una anàlisi més elevada dels delictes per planificar els operatius. “Intentem predir el que pot passar”, diu l’intendent. En aquesta feina és fonamental l’intercanvi d’informació policial amb la resta de cossos i la seguretat privada, amb reunions setmanals de la Mesa Operativa en l’àmbit de ciutat i cada 15 dies per fer una anàlisi de la delinqüència persistent.
Control de la tinença d’armes blanques
El pla Kanpai va acompanyat a Barcelona d’altres plans específics per completar la lluita delinqüencial. Per frenar els robatoris violents comesos amb patinets elèctrics, els Mossos han desplegat el pla Lambretta. La proliferació d’armes blanques ha portat a activar el pla Daga, amb l’objectiu de controlar-ne la tinença. Segons dades del 2024, a la capital catalana s’intercepten de mitjana unes vuit armes blanques al dia. El pla Silent està dissenyat per combatre els robatoris en interiors de domicilis -amb un descens del 31,4% els sis primers mesos de l’any. El pla Vidre està plantejat per reduir els robatoris a l’interior de vehicles estacionats al carrer o en aparcaments. I el pla Catena se centra en els robatoris violents, com l’estrebada.
Els Mossos han detectat també una presència important de carteristes a la xarxa de bus de TMB i el bus turístic. El pla per frenar aquests delictes és el Vetra. Sense anar més lluny, a mitjans de novembre, un operatiu de la policia catalana amb la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional en busos de TMB es va saldar amb una dotzena de detinguts que acumulaven 116 antecedents.