El darrer tiroteig mortal just davant de la comissaria de la policia espanyola al carrer de Balmes ha desfermat el debat sobre la seguretat i el crim a Catalunya i la seva capital, Barcelona. Davant d’aquests fets el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a endurir les penes per tinença il·legal d’armes “al més aviat possible”. Segons ha assenyalat el cap de l’executiu català des del Govern estudien aquesta “possibilitat” com a “via de resposta” a crims com el d’aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, davant de la comissaria del CNP.
En una entrevista feta a Ser Catalunya i recollida per l’ACN Illa ha destacat que des de la Generalitat obren la porta a l’enduriment de penes també en el cas del tràfic de drogues “si convé”, ja que l’objectiu és acabar “amb tots aquests fets que s’estan produint” i “reduir a zero” els fets delictius.
Una competència que no és de la Generalitat
Aquesta proposta per endurir les penes per tinença d’armes de foc i el tràfic de drogues, però, no depèn exclusivament del Govern. De fet, Salvador Illa ha remarcat que el Govern de la Generalitat no té les competències necessàries per poder canviar les penes per aquests delictes tot i que sí que assenyala que pot “treballar perquè passi” i aquesta demanda per poder endurir les penes podria arribar “més d’hora que tard”.
A més, Illa també ha admès que hi ha un augment dels fets delictius a Catalunya en els quals hi havia armes de foc, tot i que ha volgut remarcar que “Catalunya és un país segur” i demana que les dades dels delictes siguin presentades “amb objectivitat” i assegura que “a Catalunya qui la fa la paga”. “Les armes han de tenir-les els agents de seguretat, no els ciutadans”, ha conclòs el president de la Generalitat, Salvador Illa.