A principis del mes d’abril de 2025 el cos de Mossos d’Esquadra va anunciar el desplegament d’un nou pla per combatre la multireincidència. Va rebre el nom de Pla Kanpai i es va desplegar en diversos municipis i barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i els districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris.
Aquest pla de seguretat ciutadana va néixer amb la finalitat pressionar el delinqüent actiu amb alt risc de persistència i dificultar-li la comissió de nous delictes a través d’un operatiu transversal amb actors de diferents àmbits estratègics més enllà del sector policial.
Els objectius del Pla Kanpai van quedar clars des d’un inici, ja que el cos de Mossos d’Esquadra busquen combatre la percepció d’inseguretat a partir de la presència policial mitjançant la mobilització d’efectius i el desplegament de recursos adients i proporcionals a la problemàtica detectada en un determinat punt. Es proposen identificar, controlar i, si escau, detenir perfils reincidents, molts d’ells vinculats als delictes contra el patrimoni, en punts específics detectats, i també prevenir i sancionar infraccions administratives en matèria de seguretat ciutadana i actuar d’acord amb la llei d’estrangeria en cas que els delinqüents actius amb alt risc de persistència detectats en situació irregular.
Com és el Pla Kanpai?
L’actuació dels Mossos d’Esquadra dins d’aquest pla contra la multireincidència es basa en la simultaneïtat dels operatius policials en diferents punts de l’àmbit metropolità, amb uns objectius concrets i relacionats amb les tipologies delictives detectades en aquests punts d’acord. Els Mossos, a més, actuen amb visió territorial àmplia establerta en tot el territori metropolità, però que es pot adaptar més enllà.
Els dispositius policials emmarcats en el Pla Kanpai s’allarguen fins a 12 hores contínues, adaptant cada franja horària a uns objectius concrets d’acord amb el coneixement policial previ. En aquestes jornades, hi ha una integració entre els cossos policials i les diferents unitats que conformen el cos de Mossos d’Esquadra, qui estableix nous rols per a l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada Mòbil (BRIMO) que treballaran com a part de la seguretat ciutadana fent actuacions pròpies d’identificacions, escorcolls i saturació d’espais d’interès policial.
El cos de Mossos d’Esquadra busca amb l’execució del Pla Kanpai limitar les oportunitats que pot tenir el delinqüent per poder delinquir i fer incòmoda la seva vida, tot reduint la sensació d’impunitat del multireincident. Des de la policia de la Generalitat destaquen que amb el Pla Kanpai s’aborda “el fenomen de la multireincidència de manera quirúrgica i efectiva a partir del coneixement i la intel·ligència policial, la coordinació i la cooperació amb altres cossos de seguretat”. “No són accions indiscriminades o aleatòries”, afegeixen. Segons els Mossos és una mostra que ni ells ni les policies locals “no es cansaran ni defalliran en la persecució del delicte” i destaquen que “l’eix vertebrador és la coordinació de tots els serveis”. “Volem que la ciutadania se senti i se sàpiga segura, generar una millor sensació de la percepció de la seguretat per part de la ciutadania”, resumeix la policia de la Generalitat.