A principios del mes de abril de 2025, el cuerpo de Mossos d’Esquadra anunció el despliegue de un nuevo plan para combatir la multirreincidencia. Recibió el nombre de Plan Kanpai y se desplegó en varios municipios y barrios de Barcelona y su área metropolitana como Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris.

Este plan de seguridad ciudadana nació con la finalidad de presionar al delincuente activo con alto riesgo de persistencia y dificultarle la comisión de nuevos delitos a través de un operativo transversal con actores de diferentes ámbitos estratégicos más allá del sector policial.

Los objetivos del Plan Kanpai quedaron claros desde un inicio, ya que el cuerpo de Mossos d’Esquadra busca combatir la percepción de inseguridad a partir de la presencia policial mediante la movilización de efectivos y el despliegue de recursos adecuados y proporcionales a la problemática detectada en un determinado punto. Se proponen identificar, controlar y, si procede, detener perfiles reincidentes, muchos de ellos vinculados a los delitos contra el patrimonio, en puntos específicos detectados, y también prevenir y sancionar infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana y actuar de acuerdo con la ley de extranjería en caso de que los delincuentes activos con alto riesgo de persistencia sean detectados en situación irregular.

¿Cómo es el Plan Kanpai?

La actuación de los Mossos d’Esquadra dentro de este plan contra la multirreincidencia se basa en la simultaneidad de los operativos policiales en diferentes puntos del ámbito metropolitano, con unos objetivos concretos y relacionados con las tipologías delictivas detectadas en estos puntos de acuerdo. Los Mossos, además, actúan con una visión territorial amplia establecida en todo el territorio metropolitano, pero que se puede adaptar más allá.

Los dispositivos policiales enmarcados en el Plan Kanpai se prolongan hasta 12 horas continuas, adaptando cada franja horaria a unos objetivos concretos de acuerdo con el conocimiento policial previo. En estas jornadas, hay una integración entre los cuerpos policiales y las diferentes unidades que conforman el cuerpo de Mossos d’Esquadra, quienes establecen nuevos roles para el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y la Brigada Móvil (BRIMO) que trabajarán como parte de la seguridad ciudadana realizando actuaciones propias de identificaciones, registros y saturación de espacios de interés policial.

Un mosso de paisano y un uniformado se llevan a un detenido en el metro de Barcelona en el marco del macrodispositivo ‘Kanpai’ / Jordi Borràs (ACN)

El cuerpo de Mossos d’Esquadra busca con la ejecución del Plan Kanpai limitar las oportunidades que puede tener el delincuente para delinquir y hacer incómoda su vida, reduciendo la sensación de impunidad del multirreincidente. Desde la policía de la Generalitat destacan que con el Plan Kanpai se aborda «el fenómeno de la multirreincidencia de manera quirúrgica y efectiva a partir del conocimiento y la inteligencia policial, la coordinación y la cooperación con otros cuerpos de seguridad». «No son acciones indiscriminadas o aleatorias», añaden. Según los Mossos, es una muestra de que ni ellos ni las policías locales «se cansarán ni desistirán en la persecución del delito» y destacan que «el eje vertebrador es la coordinación de todos los servicios». «Queremos que la ciudadanía se sienta y sepa segura, generar una mejor sensación de la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía», resume la policía de la Generalitat.