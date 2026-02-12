El gobierno español ha visto cómo la ley contra la multirreincidencia ha quedado aprobada en el congreso de los diputados con la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La abstención de los republicanos llega después de que la Moncloa haya cerrado con la formación soberanista un acuerdo para reforzar la plantilla de jueces destinados a Cataluña y acercar la ratio de magistrados por habitante a la media europea; es decir, se crearán 180 plazas nuevas en solo dos años. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en declaraciones hechas en TV3 y recogidas por la ACN ha destacado la posición de la formación republicana y ha asegurado que «entendemos que el problema existe y que hay gente cuyo modus vivendi es delinquir, no porque quieran, sino por circunstancias personales. Digamos que la solución punitiva, si no pones más medios, es humo. Aumentar penas no sirve de nada».

La medida ha prosperado con 302 votos a favor y 35 en contra y desde Junts per Catalunya celebran la postura ‘flexible’ de los republicanos. La diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas ha celebrado la aprobación definitiva de esta ley la cual asegura que es “necesaria y equilibrada”. Madrenas ha asegurado que «es una buena noticia para la ciudadanía, que reclama soluciones concretas, útiles y efectivas» porque permitirá atacar “la impunidad” de los delincuentes multirreincidentes.

ERC apela a su responsabilidad por la abstención y Sumar critica la unión de Junts con la derecha española

Los republicanos, en palabras de la diputada de ERC Pilar Vallugera han asegurado que su formación es una “izquierda responsable”, motivo por el cual justifican su abstención. “Lo que las cifras dicen es un descenso en la delincuencia en Cataluña, pero como miembro del partido con más presencia municipalista en el país, estamos al servicio de nuestra gente. (…) Es cierto que el relato que se ha impuesto, en gran parte por las derechas y por la gente que pisa las calles, es que se detecta una necesidad de modificación del Código Penal y de la ley de enjuiciamiento civil”, ha explicado Vallugera. Vallugera, sin embargo, ha querido destacar que aunque el partido no se opondrá por no “hacer sentir incómodos” a los alcaldes y concejales catalanes, aseguran que la realidad no se cambia “a golpe de Código Penal” ni con populismo punitivo.

Desde Sumar, por su parte, cargan contra la ley y la unión de Junts con la derecha española. El diputado Enrique Santiago ha calificado la aprobación de la ley como un “experimento de gran coalición”. Santiago ha criticado que «es un acuerdo para convertir en ley el discurso demagógico de Vox, el SALF y Alianza Catalana». “La demagogia populista inunda la sociedad impulsada por el ascenso de las ideas autoritarias del fascismo”, ha espetado.

Controles policiales contra la multirreincidencia. Operación Kanpai. 04.04.2025, Barcelona foto: Jordi Play

PP y PSOE se lanzan dardos

Por su parte, el PP y el PSOE han aprovechado la aprobación de la medida para lanzarse dardos. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado que los socialistas terminen dando su apoyo “arrastrando los pies”. Gamarra ha criticado al PSOE que «mientras ustedes hacen del ‘sanchismo’ un paraíso para delincuentes, el PP hace que se cumpla la ley». Por otro lado, Gamarra ha señalado que la aprobación supone que los ciudadanos «pueden saber que a partir de ahora reincidir en España ya no sale gratis». Desde el lado socialista han celebrado que el PP se haya sumado a la propuesta. “Menos insultos y más trabajo, menos odio y más diálogo, menos mentiras y más compromiso; si su jefe les deja, todos salimos ganando” ha espetado el diputado del PSC en el Congreso Francisco Aranda.