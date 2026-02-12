El govern espanyol ha vist com la llei contra la multireincidència ha quedat aprovada al congrés dels diputats amb l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). L’abstenció dels republicans arriba després que la Moncloa hagi tancat amb la formació sobiranista un acord per reforçar la plantilla de jutges destinats a Catalunya i acostar la ràtio de magistrats per habitant a la mitjana europea; és a dir, que es crearan 180 places noves en només dos anys. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en declaracions fetes a TV3 i recollides per l’ACN ha destacat la posició de la formació republicana i ha assegurat que “entenem que el problema existeix i que hi ha gent que el seu modus vivendi és delinquir, no perquè vulguin, sinó per circumstàncies personals. Diguem que la solució punitiva, si no hi poses més mitjans, és fum. Pujar penes no serveix de res”.
La mesura ha prosperat amb 302 vots a favor i 35 en contra i des de Junts per Catalunya celebren la postura ‘flexible’ dels republicans. La diputada de Junts al Congrés Marta Madrenas ha celebrat l’aprovació definitiva d’aquesta llei la qual assegura que és “necessària i equilibrada”. Madrenas ha assegurat que “és una bona notícia per a la ciutadania, que reclama solucions concretes, útils i efectives” perquè permetrà atacar “la impunitat” dels delinqüents multireincidents.
ERC apel·la a la seva responsabilitat per l’abstenció i Sumar critica la unió de Junts amb la dreta espanyola
Els republicans, en paraules de la diputada d’ERC Pilar Vallugera han assegurat que la seva formació és una “esquerra responsable”, motiu pel qual justifiquen la seva abstenció. “El que les xifres diuen és un descens en la delinqüència a Catalunya, però com a membre del partit amb més presència municipalista al país, estem al servei de la nostra gent. (…) És cert que el relat que s’ha imposat, en gran part per les dretes i per la gent que trepitja els carrers, és que es detecta una necessitat de modificació del Codi Penal i de la llei d’enjudiciament civil”, ha explicat Vallugera. Vallugera, però, ha volgut destacar que tot i que el partit no s’oposarà per no “fer sentir incòmodes” els alcaldes i regidors catalans, asseguren que la realitat no es canvia “a cop de Codi Penal” ni amb populisme punitiu.
Des de Sumar, per la seva banda, carreguen contra la llei i la unió de Junts amb la dreta espanyola. El diputat Enrique Santiago ha qualificat l’aprovació de la llei com un “experiment de gran coalició”. Santiago ha criticat que “és un acord per convertir en llei el discurs demagògic de Vox, el SALF i Aliança Catalana”. “La demagògia populista inunda la societat impulsada per l’ascens de les idees autoritàries del feixisme”, ha etzibat.
PP i PSOE es llancen dards
Per la seva banda el PP i el PSOE han aprofitat l’aprovació de la mesura per acabar de llançar-se dards. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retret que els socialistes acabin donant el seu suport “arrossegant els peus”. Gamarra ha criticat el PSOE que” mentre vostès fan del ‘sanchisme’ un paradís per a delinqüents el PP fa que es compleixi la llei”. Per altra banda, Gamarra ha assenyalat que l’aprovació suposa que els ciutadans “poden saber que a partir d’ara reincidir a Espanya ja no surt gratis”. Des de la banda socialista han celebrat que el PP s’hagi sumat a la proposta. “Menys insults i més feina, menys odi i més diàleg, menys mentides i més compromís; si el seu cap els deixa, tots hi sortim guanyant” ha etzibat el diputat del PSC al Congrés Francisco Aranda.