El perillosíssim repte de Tik Tok que ho està petant

Tik Tok és l’aplicació de moda, on constantment hi ha nous trends i reptes virals. L’últim ha començat als Estats Units i és molt perillós segons han alertat diverses institucions nord-americanes. I és que aquest repte pot afectar a la salut greument, fins i tot causant la mort dels qui el practiquen. Fins i tot l’Administració d’Aliments i Medicaments d’Estats Units (FDA) -el que aquí equivaldria a l’EMA– ha avisat sobre aquest repte, que concretament es tracta de fer una recepta de cuina basada en la combinació de pollastre i xarop per a la tos.

FDA issued warning of TikTok challenge that encourages people to cook chicken in NyQuil pic.twitter.com/ahTtA8ETsm — DomisLive NEWS (@domislivenews) September 20, 2022

Consumir xarop per a la tos d’aquesta manera “té riscs significatius” per a la salut, especialment si es cuina i s’abusa d’ell. Per tant, el repte de cuinar el pit de pollastre amb aquest xarop per a la tos, que es diu NyQuil i conté paracetamol, dextrometorfa i doxilamina, és molt perillós per a la salut dels qui ho consumeixen després i dels qui ho cuinen. El repte està en posar els dos elements a la paella fins que el pollastre està cuit. Llavors es treu el pollastre i l’has de consumir. L’FDA ja ha advertit que aquesta recepta és nociva per a la salut. “El repte sona ximple i poc atractiu i ho és, però també pot ser molt insegur. Bullir un medicament pot fer-lo molt més concentrat i canviar les seves propietats”, explica l’agència sanitària nord-americana.

“El repte pot inclús causar la mort dels joves que el fan”

En aquest sentit, alerten que fins i tot sense menjar-se el pollastre la inhalació dels vapors mentre es cuina pot causar que nivells alts dels medicaments entrin al nostre organisme. Per tant, en cuinar aquest medicament tan beneficiós quan s’està malalt els participants del repte s’estarien fent malbé els pulmons. “Aquests reptes poden inclús causar la mort dels joves que els fan”, afegeix l’agència sanitària dels Estats Units.

La moda sembla que fins ara no ha arribat a Europa, però podria no tardar massa a fer-ho. Hi ha diversos precedents, com un Tik Tok que instava recentment els joves a prendre difenhidramina, un medicament per a l’al·lèrgia, amb l’objectiu de provocar al·lucinacions. Alguns dels joves que ho van fer van haver d’anar a l’hospital i fins i tot a Estats Units es van documentar morts per aquest repte de Tik Tok per un excés de medicaments.