“Mama, se m’ha espatllat el mòbil”: la nova estafa per WhatsApp

La gent gran és l’objectiu dels ciberdelinqüents que fan servir el mètode del phishing per robar dades o fins i tot diners a les seves víctimes. Els Mossos d’Esquadra han advertit de l’últim tipus d’estafa per phishing a través de WhatsApp i han demanat augmentar la precaució i no clicar enllaços sospitosos. L’estafa més recent que es fa a través d’aquesta aplicació de missatgeria instantània és un missatge que arriba al WhatsApp de la víctima on s’intenten fer passar pel seu fill o filla.

El missatge és d’un número desconegut i explica que el suposat fill o filla de la víctima ha tingut un problema amb el mòbil i se li ha espatllat. En el missatge, que fa sospitar de seguida per la forma en què està escrit, demanen una transferència urgent d’una quantitat significativa de diners a una tercera persona. Tot i que això hauria de fer sospitar a la víctima, en molts casos gent gran acaba caient en la trampa. Per això, els Mossos recomanen parlar de viva veu amb el fill o la filla abans de fer aquesta transferència per comprovar que no sigui una estafa.

La @policia ha detingut a 14 integrants d'una organització criminal dedicada a l'estafa del “fill en dificultats".



Els delinqüents, localitzats a #Banyoles i #Salt, es feien passar a través de Whatsapp per fills de les víctimes per a posteriorment demanar-los diners. pic.twitter.com/PoySxxUz84 — Subdelegació Girona (@SubGobGirona) June 30, 2023

El consell dels Mossos: trucar primer al fill

Normalment, la gent gran que rep aquest missatge es creu que el seu fill ha tingut un problema, i tot i demanar explicacions d’aquest comportament anòmal acaba fent la transferència. Els Mossos insisteixen que és important trucar primer el fill i no fer el pagament que demanen.

A vegades els estafadors envien un enllaç que en cap cas s’ha de clicar, ja que a través d’aquest enllaç es poden robar dades personals o bancàries. Per tant, els Mossos insisteixen que si es reben missatges tipus “se m’ha espatllat el mòbil”, “estic a l’estranger i necessito diners per poder tornar” o “he perdut el telèfon” des de telèfons desconeguts s’ha de desconfiar i trucar els fills.