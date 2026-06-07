L’actriu catalana Àngels Gonyalons ha fet una defensa aferrissada del català a TV3 i, malgrat la davallada del seu ús social, manté l’esperança sobre el futur de la llengua catalana. Tot i això, ha deixat clar per defensar el català cal implicació i responsabilitat col·lectiva. “Vull tenir l’esperança que si hem resistit fins avui podem continuar resistint”, ha manifestat en una entrevista al Col·lapse, que presenta Jordi González. L’actriu ha defensat el respecte per totes les llengües, però creu que això no pot significar relegar el català, que és “la nostra llengua”. “El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. No és la nostra, aleshores, l’accepto, la rebo, però no ha d’anar en detriment de la nostra”, ha assegurat.
Gonyalons, a més, ha explicat que ella manté “molt” la llengua catalana en el seu dia a dia, i que es nega a canviar de llengua: “No costa gens respectar això”, ha dit, i, en aquest sentit, l’actriu s’ha mostrat agraïda amb la gent que li demana si li ho pot dir més a poc a poc sense necessitat de fer servir el castellà. Just en aquest moment de la conversa, el presentador Jordi González també ha assegurat que manté la llengua quan, per exemple, demana un cafè. “Si em diu que no ho entén, l’hi tornaré a dir en català i li explicaré que vol dir en castellà”, ha dit el presentador.
Gonyalons ha defensat que la cultura catalana és “una cultura mil·lenària que té un gran històric, i que ens defineix”, i ha afegit que ella creu que “fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure”. En aquest sentit, considera que “s’ha ensenyat malament a la gent i, aleshores, la gent de vegades ve aquí –a Catalunya–” i reclama que se li parli en castellà.
✍🏼@AngelsGonyalons: “El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra.”— 3Cat (@som3cat) June 7, 2026
Aquesta setmana, a “Col·lapse”, conversem amb l’actriu sobre parlar en català al teatre i a la vida.#Col·lapse3Cat pic.twitter.com/5ye0N8ihAE
El català al teatre
D’altra banda, l’actriu catalana s’ha mostrat molt contundent amb l’ús del català al teatre, perquè considera que té “un deure” amb la llengua catalana i ha lamentat que la nova fornada d’actors arribi sense tenir dominar prou bé la llengua oral i ha demanat més exigència formativa. Àngels Gonyalons s’ha mostrat a favor que la llengua “evolucioni”, no que “involucioni”, i ha manifestat que al teatre s’ha de parlar bé el català: “Penso que la gent que estudia teatre, o es vol dedicar al teatre, ha de saber parlar bé el català”. “Estic farta de no sentir les obertes”, la lamentat, i ha afegit que ella l’intenta parlar “bé, com toca i amb naturalitat”.