La actriz catalana Àngels Gonyalons ha realizado una defensa ferviente del catalán en TV3 y, a pesar del descenso en su uso social, mantiene la esperanza sobre el futuro del idioma catalán. Sin embargo, ha dejado claro que para defender el catalán se necesita implicación y responsabilidad colectiva. «Quiero tener la esperanza de que si hemos resistido hasta hoy podemos seguir resistiendo», manifestó en una entrevista en Col·lapse, presentada por Jordi González. La actriz ha defendido el respeto por todos los idiomas, pero cree que esto no puede significar relegar el catalán, que es «nuestro idioma». «El español es una lengua preciosa, pero no es la nuestra. No es la nuestra, entonces, la acepto, la recibo, pero no debe ir en detrimento de la nuestra», aseguró.

Gonyalons, además, ha explicado que ella mantiene «mucho» la lengua catalana en su día a día, y que se niega a cambiar de idioma: «No cuesta nada respetar eso», dijo, y, en este sentido, la actriz se ha mostrado agradecida con la gente que le pide si le puede hablar más despacio sin necesidad de usar el español. Justo en ese momento de la conversación, el presentador Jordi González también aseguró que mantiene el idioma cuando, por ejemplo, pide un café. «Si me dice que no lo entiende, se lo volveré a decir en catalán y le explicaré qué significa en español», dijo el presentador.

Gonyalons ha defendido que la cultura catalana es «una cultura milenaria que tiene un gran histórico, y que nos define», y ha añadido que ella cree que «fomentar el respeto por todas las culturas e idiomas que conforman esta península es un deber». En este sentido, considera que «se ha enseñado mal a la gente y, entonces, la gente a veces viene aquí –a Cataluña–» y reclama que se le hable en español.

✍🏼@AngelsGonyalons: “El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra.”



Aquesta setmana, a “Col·lapse”, conversem amb l’actriu sobre parlar en català al teatre i a la vida.#Col·lapse3Cat pic.twitter.com/5ye0N8ihAE — 3Cat (@som3cat) June 7, 2026

El catalán en el teatro

Por otro lado, la actriz catalana se ha mostrado muy contundente con el uso del catalán en el teatro, porque considera que tiene «un deber» con el idioma catalán y ha lamentado que la nueva generación de actores llegue sin dominar suficientemente bien la lengua oral y ha pedido más exigencia formativa. Àngels Gonyalons se ha mostrado a favor de que el idioma «evolucione», no que «involucione», y ha manifestado que en el teatro se debe hablar bien el catalán: «Pienso que la gente que estudia teatro, o quiere dedicarse al teatro, debe saber hablar bien el catalán». «Estoy harta de no escuchar las abiertas», lamentó, y añadió que ella intenta hablarlo «bien, como debe ser y con naturalidad».