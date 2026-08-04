El que havia de ser un tràmit administratiu rutinari –la renovació del Document Nacional d’Identitat (DNI) d’una nena menor d’edat– es va convertir el passat 29 de juliol de 2026 en un episodi d’intimidació policial, discriminació lingüística i possible falsedat documental. Segons la denúncia formalitzada davant la Fiscalia Provincial de Girona, a la qual ha tingut accés El Món, la família del diputat de Junts Isaac Padrós va patir una escalada d’hostilitat per part dels agents de la comissaria del Cos Nacional de Policia de la Jonquera des del mateix moment en què van travessar la porta de la comissaria.
Els fets es van iniciar a les 10.06 hores del matí, quan Padrós -amb ceguesa total i que es desplaça amb un gos pigall– i la seva parella, Carme Termens, van arribar a la comissaria de la Jonquera acompanyats de la seva filla. La família disposava de cita prèvia per a les 10.30 hores per renovar el DNI de la menor. Segons consta en la denúncia, des del primer contacte els policies espanyols es van adreçar a ells exclusivament en castellà i van mostrar una evident contrarietat quan els usuaris van utilitzar el català. Els van fer repetir fins a quatre vegades l’hora de la cita, un agent va exigir directament que parlessin en castellà al·legant que no els entenia, i els van ordenar esperar al carrer, a la vorera del davant de la comissaria. No van ser cridats a l’interior fins passades les 10.45 hores.
Una vegada a la taula de tramitació, la tensió va augmentar quan Termens va exhibir el títol de família nombrosa vigent per acollir-se a l’exempció legal del pagament de la taxa d’expedició del DNI. L’agent encarregat es va negar a aplicar la gratuïtat al·legant que ho haurien d’haver advertit a l’inici i remetent-los a un cartell informatiu enganxat a la paret. Aleshores, Padrós li va recordar que, a causa de la seva discapacitat visual, cap cartell imprès li resulta accessible. Malgrat això, el funcionari va insistir que calia pagar obligatòriament la taxa.
Intimidació col·lectiva i arrabassament violent de la documentació
Davant la petició de la família de complir la legalitat vigent –acreditant que no es negaven a pagar sinó que sol·licitaven l’aplicació del dret d’exempció establert per llei–, la resposta policial va ser una demostració de força. Segons la denúncia, fins a set agents de la Policia Nacional van irrompre de cop a la sala d’atenció, envoltant la família. “L’agent amb TIP 128146 es va situar a l’esquena del diputat i li va exigir que parlés en castellà. Quan Padrós va demanar un servei de traducció, li va ser denegat bruscament afirmant que ‘no n’hi havia'”, relata el document al que ha tingut accés aquest diari.
Sense cap causa legal ni cap motiu explicat, l’agent TIP 128146 va requerir a Padrós que s’identifiqués. El diputat va treure les seves targetes de la butxaca, va reconèixer al tacte el seu carnet oficial del Parlament de Catalunya i el va lliurar. Tanmateix, l’agent el va rebutjar amb menyspreu afirmant en castellà que “no valia per a res” i que només servia el “DNI español”, mentre la resta d’agents “reien i feien mofa”. La situació va escalar de la violència verbal a la física: quan Carme Termens buscava el DNI del seu marit per lliurar-lo, l’agent TIP 128146 li va agafar el braç amb una mà i, amb l’altra, li va arrabassar bruscament el document de les mans, generant un moment d’angúnia a la mare i a la nena menor d’edat. Els agents es van emportar el DNI sense donar cap mena d’explicació.
Represàlia administrativa
Davant la gravetat dels fets i la retenció del seu document, Padrós va efectuar una trucada d’emergència al 112 per sol·licitar la presència urgent dels Mossos d’Esquadra. Mentrestant, la família va ser expulsada al carrer sense el DNI del pare, el qual només li fou retornat en l’últim moment a través de la seva parella. Per evitar perpetuar el patiment de la menor, Termens va decidir abonar la taxa en efectiu –sota protesta– per poder retirar el DNI de la nena i va emplenar sengles fulls formals de queixa. Mentrestant, els agents van continuar les burles fent comentaris despectius sobre el text de la queixa: “parece un manual de instrucciones”. Quan la patrulla dels Mossos va arribar a la comissaria, l’agent TIP 128146 –que prèviament havia llegit la queixa formal on se l’identificava– va notificar a Padrós una acta-denúncia per desobediència i negativa a identificar-se. En el document, però, es fa constar que el mateix text policial admet contradictòriament que l’agent es va apoderar del DNI fent ús de “la força mínima imprescindible”.
Cinc delictes sobre la taula i protecció urgent de proves
La denúncia presentada davant la Fiscalia atribueix als agents de la policia espanyola la comissió de cinc delictes: contra l’exercici dels drets cívics per haver impedit deliberadament l’ús del català i l’aplicació de l’exempció legal de la taxa; un delicte de denegació discriminatòria d’una prestació comès per funcionari públic per condicionar un servei públic a un pagament improcedent en un context d’hostilitat per la llengua i mofa de la ceguesa del denunciant; un delicte contra la integritat moral per la intimidació ambiental de set agents, les burles col·lectives i l’arrabassament violent del DNI davant d’una menor i d’una persona amb discapacitat; un delicte de falsedat en document oficial per haver faltat a la veritat en l’acta-denúncia al·legant una falsa desobediència com a represàlia; i, subsidiàriament, un delicte de coaccions per haver compel·lit la família a pagar la taxa i a abandonar la comissaria sota pressió i violència física.
En el seu escrit a la Fiscalia Provincial de Girona, Padrós i Termens sol·liciten la incoació immediata de diligències d’investigació penal i la posterior presentació de querella davant els Jutjats d’Instrucció de Figueres. Així mateix, han demanat amb caràcter d’urgència la conservació i lliurament de les gravacions de les càmeres de videovigilància interiors i exteriors de la comissaria de la Jonquera per evitar-ne la sobreescriptura, així com els enregistraments de les trucades al 112, el registre de consultes a bases de dades policials sobre el diputat i la suspensió immediata de l’expedient sancionador administratiu obert per la Policia Nacional.