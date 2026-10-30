El creador de contingut andalús Manu Rivas –amb mig milió de seguidors a Instagram i un milió a TikTok– s’ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials gràcies al seu primer vídeo parlant íntegrament en català. Amb una barreja d’humor, paraules col·loquials i un accent que ell mateix defineix “de Girona”, Rivas ha provocat una onada de reaccions a la xarxa, rebent l’elogi de gent anònima i el d’altres figures destacades del panorama digital com de la influenciadora andalusa Marina Barrial o la catalana Betty Anfruns, entre altres.
Durant la gravació, Rivas explica que fa quinze dies que està aprenent català i admet que està “molt nerviós” pel seu primer vídeo en llengua catalana: “Bon dia a tots els catalans”, diu. Entre bromes, l’influenciador repassa expressions quotidianes i termes locals que ha anat aprenent de l’Àngela Marmol. “Ella m’ha ensenyat català”, reconeix.
“Estic malament i no tinc el dia” és la seva frase preferida, però també explica que ha anat a fer la compra i enumera un seguit de productes com “mandonguilles”. “Espero que us hagi agradat a tots”, diu i demana que als seguidors catalans que puntuïn el seu nivell. A banda d’aquest vídeo, l’influenciador ha explicat en un altre clip que aprèn la llengua amb sèries, pel·lícules, programes i també cançons com, per exemple, la de Coti x Coti de The Tyets.
“Si ets seguidor meu i ets català, no em pots respondre en espanyol”
D’altra banda, la influenciadora Marina Barrial, que té milions de seguidors, va fer públic el passat mes d’agost que volia aprendre català. Ho va fer després de passar una gran part de les vacances amb dues catalanes, Lidia Rauet i Àngela Mármol, i ara ha reaccionat al vídeo del seu paisà. “Com pot ser que faci més de 60 dies que aprenc català i el primer que m’aparegui a TikTok és un vídeo de Manu parlant català, i em fa ràbia”, admet la influenciadora, que vol parlar català igual que ell. Davant això, Barrial ha posat normes per als seus seguidors catalans, exigint que s’adrecin a ella exclusivament en català si volen interactuar-hi. “Si ets seguidor meu i ets català, no em pots respondre en espanyol”, ha manifestat, i ha afegit que potser s’haurà de mudar a Catalunya per perfeccionar el seu nivell de català. “Jo esperant que parlessis català i dic que aquest idioma no ho entenc”, li ha contestat el mateix Rivas al seu vídeo.
“Ja és icona TikTok Cat”
Per la seva banda, Betty Anfruns s’ha sumat al fenomen dedicant una publicació analítica a la figura de Rivas. En el seu vídeo, Anfruns assenyala que s’ha emportat una gran sorpresa en veure el contingut del Camí de Sant Jaume i els clips de l’andalús, destacant la paradoxa i la gràcia que un perfil de Sevilla utilitzi expressions tan nostrades i que “parli un català d’Osona”. “Prometo que avui anava a fer un vídeo dedicat al Manu Rivas dient-li que ell ja és icona TikTok Cat”, assenyala Anfruns, subratllant el paper positiu que aquests continguts tenen per a la normalització de la llengua a les plataformes digitals.