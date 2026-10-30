El creador de contenido andaluz Manu Rivas –con medio millón de seguidores en Instagram y un millón en TikTok– se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales gracias a su primer vídeo hablando íntegramente en catalán. Con una mezcla de humor, palabras coloquiales y un acento que él mismo define «de Girona», Rivas ha provocado una ola de reacciones en la red, recibiendo el elogio de gente anónima y de otras figuras destacadas del panorama digital como la influencer andaluza Marina Barrial o la catalana Betty Anfruns, entre otros.

Durante la grabación, Rivas explica que lleva quince días aprendiendo catalán y admite que está «muy nervioso» por su primer vídeo en lengua catalana: «Buenos días a todos los catalanes», dice. Entre bromas, el influencer repasa expresiones cotidianas y términos locales que ha ido aprendiendo de la Àngela Marmol. «Ella me ha enseñado catalán», reconoce.

«Estoy mal y no tengo el día» es su frase preferida, pero también cuenta que ha ido a hacer la compra y enumera una serie de productos como «albóndigas». «Espero que os haya gustado a todos», dice y pide a los seguidores catalanes que califiquen su nivel. Además de este vídeo, el influencer ha explicado en otro clip que aprende la lengua con series, películas, programas y también canciones como, por ejemplo, la de Coti x Coti de The Tyets.

«Si eres mi seguidor y eres catalán, no me puedes responder en español»

Por otro lado, la influencer Marina Barrial, que tiene millones de seguidores, hizo público el pasado mes de agosto que quería aprender catalán. Lo hizo después de pasar una gran parte de las vacaciones con dos catalanas, Lidia Rauet y Àngela Mármol, y ahora ha reaccionado al vídeo de su paisano. «¿Cómo puede ser que lleve más de 60 días aprendiendo catalán y lo primero que me aparezca en TikTok es un vídeo de Manu hablando catalán, y me da rabia», admite la influencer, que quiere hablar catalán igual que él. Ante esto, Barrial ha puesto normas para sus seguidores catalanes, exigiendo que se dirijan a ella exclusivamente en catalán si quieren interactuar con ella. «Si eres mi seguidor y eres catalán, no me puedes responder en español», ha manifestado, y ha añadido que quizás tendrá que mudarse a Cataluña para perfeccionar su nivel de catalán. «Yo esperando que hablaras catalán y digo que este idioma no lo entiendo», le ha contestado el mismo Rivas en su vídeo.

«Ya es ícono TikTok Cat»

Por su parte, Betty Anfruns se ha sumado al fenómeno dedicando una publicación analítica a la figura de Rivas. En su vídeo, Anfruns señala que se ha llevado una gran sorpresa al ver el contenido del Camino de Santiago y los clips del andaluz, destacando la paradoja y la gracia de que un perfil de Sevilla utilice expresiones tan nuestras y que «hable un catalán de Osona». «Prometo que hoy iba a hacer un vídeo dedicado a Manu Rivas diciéndole que él ya es ícono TikTok Cat», señala Anfruns, subrayando el papel positivo que estos contenidos tienen para la normalización de la lengua en las plataformas digitales.