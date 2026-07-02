El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar l’acomiadament d’una treballadora per part de l’empresa d’oficines i espais de cotreball Aticco pel fet de parlar habitualment en català al seu lloc de feina, a Barcelona. L’anunci l’ha fet l’endemà que Plataforma per la Llengua fes públic el cas, remarcant que la mateixa empresa va fer explícit a la carta d’acomiadament que l’ús del català constituïa un “element negatiu” en la conducta de l’empleada. A banda de la investigació ordenada per Vila, l’ONG del català va presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) contra l’empresa propietat de tres socis catalans.
Vila ha detallat en un comentari a la xarxa social X que ha donat instruccions a l’Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics –creada fa poc més d’un mes– perquè “estudiï el cas” de la treballadora acomiadada i “adopti les mesures oportunes”. “L’àmbit laboral també ha de treballar en favor del català i respectar els drets lingüístics dels treballadors”, ha defensat el conseller. Amb aquest anunci, Vila activa l’Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics, un organisme que s’ha d’encarregar d’atendre les denúncies per discriminació lingüística que es presenten a Catalunya.
Fonts del Departament han explicat a El Món que a partir de la queixa rebuda, l’Oficina recopila informació sobre el cas, parla amb totes les parts implicades, analitza la normativa que s’ha d’aplicar, recopila les queixes entrades a tots els estaments de la Generalitat, parla amb els estaments, i a partir d’aquí, si s’escau, s’inicien actuacions. Segons el decret aprovat pel Govern el passat 26 de maig, l’Oficina s’encarrega de gestionar “consultes, queixes i incidències” relacionades amb als drets lingüístics i, si escau, és la resposable de traslladar-les als òrgans o entitats competents i prestar suport a les persones afectades durant la seva tramitació.
Attico diu que l’acomiadament “respon exclusivament a motius professionals”, però els dos primers punts de la carta fan referència al català
Malgrat que els dos primers punts de la carta d’acomiadament fan referència a la llengua, l’empresa Aticco ha assegurat que la decisió de fer-la fora de la feina “respon exclusivament a motius professionals relacionats amb el seu desenvolupament, la seva actitud en l’entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l’equip”. Així mateix, lamenten que s’hagi volgut presentar l’acomiadament “com un conflicte lingüístic”, que, segons ells, “és inexistent”. “Aquesta interpretació no respon a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem des de fa anys”, conclou.
En un comunicat, la companyia fundada per emprenedors catalans defensa que la seva filosofia és “atendre cada client de la manera que millor faciliti la comunicació”. “Ho fem en català, castellà i anglès i, sempre que és possible, també en altres llengües”, afirma Attico, i també subratlla que aquesta forma d’operar “ens ha permès créixer des de Catalunya i competir amb empreses d’àmbit estatal i internacional”. Amb tot, admeten que l’empresa no té “una llengua oficial d’empresa” i diuen que el català “forma part de la nostra identitat i s’utilitza amb absoluta normalitat”. Tot i això, també reconeixen que van adaptant la comunicació s'”adapta sempre a la realitat dels equips i dels interlocutors, amb l’objectiu de garantir una comunicació fluida, inclusiva i comprensible per a tothom” per qüestions de “respecte, inclusió i orientació al client”.