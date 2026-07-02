El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenado investigar el despido de una trabajadora por parte de la empresa de oficinas y espacios de coworking Aticco por el hecho de hablar habitualmente en catalán en su lugar de trabajo, en Barcelona. El anuncio lo ha hecho al día siguiente de que Plataforma per la Llengua hiciera público el caso, destacando que la misma empresa hizo explícito en la carta de despido que el uso del catalán constituía un «elemento negativo» en la conducta de la empleada. Además de la investigación ordenada por Vila, la ONG del catalán presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contra la empresa propiedad de tres socios catalanes.

Vila ha detallado en un comentario en la red social X que ha dado instrucciones a la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos –creada hace poco más de un mes– para que «estudie el caso» de la trabajadora despedida y «adopte las medidas oportunas». «El ámbito laboral también debe trabajar en favor del catalán y respetar los derechos lingüísticos de los trabajadores», ha defendido el conseller. Con este anuncio, Vila activa la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos, un organismo que se encargará de atender las denuncias por discriminación lingüística que se presentan en Cataluña.

Fuentes del Departamento han explicado a El Món que a partir de la queja recibida, la Oficina recopila información sobre el caso, habla con todas las partes implicadas, analiza la normativa que se debe aplicar, recopila las quejas presentadas a todos los estamentos de la Generalitat, habla con los estamentos, y a partir de ahí, si procede, se inician actuaciones. Según el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 26 de mayo, la Oficina se encarga de gestionar «consultas, quejas e incidencias» relacionadas con los derechos lingüísticos y, si procede, es la responsable de trasladarlas a los órganos o entidades competentes y prestar apoyo a las personas afectadas durante su tramitación.

Captura de un fragmento relevante de la carta de despido / Plataforma per la Llengua

Attico dice que el despido «responde exclusivamente a motivos profesionales», pero los dos primeros puntos de la carta hacen referencia al catalán

Aunque los dos primeros puntos de la carta de despido hacen referencia a la lengua, la empresa Aticco ha asegurado que la decisión de despedirla «responde exclusivamente a motivos profesionales relacionados con su desarrollo, su actitud en el entorno de trabajo y las reiteradas incidencias que afectaban el funcionamiento del equipo». Asimismo, lamentan que se haya querido presentar el despido «como un conflicto lingüístico», que, según ellos, «es inexistente». «Esta interpretación no responde a la realidad de nuestra empresa ni a los valores con los que trabajamos desde hace años», concluyen.

En un comunicado, la compañía fundada por emprendedores catalanes defiende que su filosofía es «atender a cada cliente de la manera que mejor facilite la comunicación». «Lo hacemos en catalán, castellano e inglés y, siempre que es posible, también en otros idiomas», afirma Attico, y también subraya que esta forma de operar «nos ha permitido crecer desde Cataluña y competir con empresas de ámbito estatal e internacional». Con todo, admiten que la empresa no tiene «un idioma oficial de empresa» y dicen que el catalán «forma parte de nuestra identidad y se utiliza con absoluta normalidad». Aun así, también reconocen que la comunicación se «adapta siempre a la realidad de los equipos y de los interlocutores, con el objetivo de garantizar una comunicación fluida, inclusiva y comprensible para todos» por cuestiones de «respeto, inclusión y orientación al cliente».