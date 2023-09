“Vol parlar català o que el seu fill es curi?”: creixen les discriminacions a salut

Les discriminacions lingüístiques a l’àmbit sanitari continuen creixent. Cada vegada es detecten més casos i, de fet, en el 2022 han crescut un 15,4%. Tot això segons l’informe anual de discriminacions lingüístiques a catalanoparlants en les institucions públiques de l’Estat que elabora la Plataforma per la Llengua. Aquest report evidencia que el problema que alguns governs dels Països Catalans com ara el balear o el valencià neguen realment existeix i no hi ha perspectives que se solucioni. Entre aquestes discriminacions, destaquen tres casos denunciats per l’ONG del català que demostren el “supremacisme” de la llengua castellana per sobre de les altres llengües oficials.

Un d’aquests casos és el d’una metgessa del 061 que va faltar al respecte greument a una mare que trucava en nom del seu fill drogaddicte. Li va etzibar: “Vol parlar en català o vol que el seu fill es curi?”. Un altre cas greu és el del metge valencià que va dir-li a un pacient que si li parlava en aquesta llengua hauria d’abandonar la consulta. Per últim, un cas semblant que la Plataforma per la Llengua va denunciar en el seu moment és el d’una metgessa que li va dir a una pacient: “Mira, nena, em parles en castellà que tinc molta feina i no puc estar perdent el temps”. Aquestes són només una mostra de les discriminacions lingüístiques que pateixen els catalanoparlants en el seu dia a dia.

118 casos de discriminacions, 45 dels quals a l’àmbit sanitari

Segons l’informe del 2022 de l’ONG del català, els casos de discriminacions van créixer un 19,2% a l’estat espanyol fins a arribar a la xifra de 118 casos. D’aquests, fins a 45 van produir-se en l’àmbit sanitari, un sector on els pacients haurien de poder utilitzar la seva llengua donada la situació de vulnerabilitat en què es troben. Així mateix ho va demanar la lingüista Carme Junyent en un article pòstum que parlava del dret a morir-se en català. Aquest informe recull els casos en què treballadors públics van exigir o pressionar un ciutadà perquè parlés en castellà i no s’expressés en català, els que van negar-se a atendre un pacient perquè parlava català i els que van insultar, vexar o humiliar un pacient per aquest motiu.