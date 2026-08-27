La batalla jurídica per les declaracions contra el català de l’escriptora Brigitte Vasallo emeses al programa Vostè Primer de RAC1 sumarà un nou capítol a les oficines de la Generalitat. L’associació Acció Cassandra ha interposat un recurs d’alçada davant la Secretaria d’Igualtat de Drets i No-discriminació contra la resolució administrativa que va decretar l’arxivament de la seva denúncia contra Vasallo, el periodista Marc Giró i la mateixa emissora del Grupo Godó.
El conflicte té l’origen en les emissions del passat 27 de febrer i 3 de març de 2026, quan durant la tertúlia del magazín radiofònic Vasallo va pronunciar frases com “el català serà una llengua que serà recordada com una llengua feixista” o que “exigir a persones immigrades que parlin català pot constituir un abús de poder”. En sentir aquestes manifestacions, Acció Cassandra va presentar una denúncia per presumpta infracció de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació, que, en l’article 1.3 e, explicita la protecció de la ciutadania davant qualsevol discriminació per motiu de “llengua o identitat cultural“.
El passat 17 de juliol de 2026, l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació va desestimar el cas mitjançant una breu diligència on es limitava a afirmar que “els fets denunciats no constitueixen una infracció administrativa”. Tanmateix, per a l’entitat denunciant, la decisió de l’executiu representa un cas flagrant d’incongruència omissiva i de passivitat administrativa. L’arxivament, segons l’entitat, va demostrar que el concepte d’igualtat del Govern “no incorpora realment la minoria nacional catalana com a subjecte protegit, sinó que la tracta com una part difusa del conjunt espanyol”.
Desestimació sense argumentació jurídica
Segons el recurs d’alçada, la resolució de la Generalitat no és més que una “afirmació estereotipada d’un model estàndard de resposta” que no conté cap mena d’argumentació jurídica. L’entitat reprova que l’administració hagi tancat l’expedient “sense practicar cap diligència mínima d’investigació”, com ara sol·licitar les gravacions originals del programa o prendre declaració als denunciats per avaluar el context de les frases. “La motivació no constitueix una mera formalitat, sinó una garantia essencial davant l’arbitrarietat administrativa. La manca de motivació impedeix conèixer les raons de la decisió i dificulta greument l’exercici del dret de defensa”, remarca el text presentat per Acció Cassandra.
Acció Cassandra sol·licita formalment al Govern la nul·litat de l’arxivament, la reobertura de la causa i la pràctica de les diligències d’investigació reclamades des d’un inici. L’entitat exigeix que es valori de nou si les manifestacions abocades als micròfons de RAC1 poden encaixar en el règim sancionador de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. En cas que la Secretaria d’Igualtat mantingui el criteri de no sancionar, l’associació exigeix subsidiàriament que es dicti una resolució “degudament motivada” que doni resposta individualitzada a tots els arguments plantejats i detalli “les raons jurídiques concretes per les quals considera que els fets denunciats no constitueixen una infracció administrativa”. En concret, volen que el Govern s’hagi de posicionar per escrit i aclareixi per quines raons jurídiques considera que titllar el català de “llengua feixista” o equiparar l’ús de la llengua a un “abús de poder” queda fora de la llei autonòmica de no-discriminació.