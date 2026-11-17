El detectiu Francisco Marco ha estat citat a testificar pel ministeri públic en el cas de la mort d’Isak Andic el pròxim 23 de novembre. Marco, director de Marco Inteligencia Corporativa i fundador de Método 3, té un protagonisme clau en la instrucció del cas perquè va elaborar l’informe de més de 500 pàgines amb què la defensa ha bastit part dels seus arguments contra la tesi incriminatòria de la fiscal, Teresa Yoldi, i la instructora del cas, Raquel Nieto, titular de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància número 5 de Martorell.
Cal destacar que la citació no és pas de la defensa del fill de l’empresari de la multinacional tèxtil, Jonathan Andic, únic inculpat per la mort, sinó de l’acusació. D’aquesta manera, no està citat per la seva voluminosa prova pericial que rebat la investigació especulativa dels Mossos d’Esquadra. En tot cas, tot apunta que el ministeri públic vol esbrinar com va contactar amb els dos excursionistes a qui Jonathan va demanar ajuda després de la caiguda mortal del seu pare.
Marco va acusar la policia de la Generalitat de passar per alt un indici tan important com la trobada amb els dos excursionistes i més quan les seves dades i el seu telèfon estaven al sumari. Marco va detallar que va localitzar els excursionistes que li van avançar el mateix que van explicar en la seva declaració judicial en instrucció un cop localitzats pel jutjat el passat 30 de juny. En concret, que es van trobar Jonathan en estat de xoc i que van ajudar-lo a parlar amb el 112 i d’acompanyar-lo fins a l’aparcament. Marco, amb la seva oratòria plàstica i vehement, va explicar en declaracions als mitjans que a la vista del que li havien detallat els excursionistes o “Jonathan era el millor actor del món o bé no era un homicida”.
En aquesta línia, el detectiu retreia a la policia que no procurés trobar els excursionistes i, en canvi, busqués sota les pedres testimonis que apuntalessin la suposada mala relació entre el pare i el fill Andic. Ara, Marco haurà de donar explicacions a la jutgessa i a la fiscal, amb un avantatge clar: haver fet una investigació paral·lela dels Mossos d’Esquadra però orientada a esbrinar més els fets que no pas una culpabilitat. La setmana vinent, Marco coincidirà amb un antic portaveu de la família i dos homes que van ajudar a dissenyar la futura gestió del patrimoni, les empreses familiars i la fundació.