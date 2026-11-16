Una nova bona jornada la d’aquest matí per a la defensa de Jonathan Andic, acusat d’homicidi per la mort del seu pare el potentat i fundador de Mango, Isak Andic, en una tràgica caiguda a Collbató, el desembre de 2024. Aquest matí, ha passat pel despatx de la instructora del cas, la magistrada al càrrec de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància 5 de Martorell, Raquel Nieto, una peça important de la defensa per desmuntar el mòbil econòmic en què es basa la tesi incriminatòria dels Mossos d’Esquadra i de la fiscal Teresa Yoldi. És el cas del notari de la família, Ariel Sultan.
El notari coneix tots els testaments d’Isak des de l’any 2015, i davant seu es van atorgar els testaments de 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, Sultan ha explicat que anualment es revisava el testament per equilibrar el que rebria cadascun dels tres fills segons l’actualització del patrimoni i les donacions en vida. És a dir, es feia una mena repartiment de compensació i equilibració, sota el principi de l’equitat. Una explicació que van detallar també a la jutgessa les dues filles del final i germanes de l’acusat. Fins al moment de la mort, Isak Andic havia fet dues donacions, per valor total de 40 milions d’euros, als seus fills.
La fundació, des del 2020
Fonts pròximes al cas han explicat que el notari volgut detallar com es va gestar la idea de crear una fundació benèfica a nom d’Isak Andic. Així ha especificat que la idea ja es va incloure al testament l’any 2020, però fins que va morir no es va concretar més. Aquesta fundació és una de les qüestions més controvertides de la tesi incriminatòria en tant que s’ha apuntat que Jonathan estava suposadament en contra de la fundació, perquè segons les especulacions de l’acusació reduiria l’herència del seu pare que s’havia fet pagues de rebre.
Per altra banda, aquest dilluns també ha testificat un psiquiatre que va visitar en set ocasions Jonathan Andic l’any 2021. Segons fonts jurídiques, l’home ha explicat que el fill de l’empresari tenia diagnosticat un trastorn moderat, però que no li alterava ni la conducta ni el pensament. S’afegeixen a la llista dels testimonis, dos membres del personal de servei domèstic de la família Andic que feia més de vint anus que estaven a les serves ordres. Tots dos han explicat que pare i fill tenien una relació normal i bona. En tot cas, han admès que ells no anaven als viatges familiars. També han dit que Isak Andic no tenia guardaespatlles i que normalment conduïa ell mateix el seu cotxe.
Després de tres jornades de testificals, la següent serà dilluns que ve, 23 de novembre, quan es preveu que declari un antic portaveu de la família i dos homes que van ajudar a dissenyar la futura gestió del patrimoni, les empreses familiars i la fundació.