El cas Andic comença aquesta setmana una nova fase. Una etapa decisiva per cloure la instrucció de la mort per caiguda del fundador Mango, Isak Andic, el 14 de desembre de 2024, a Collbató. Per una banda, l’acusació de la fiscalia amb el suport de la jutgessa instructora ha demanat un nou informe policial que ja ha estat impugnat per la defensa de l’acusat, el fill de la víctima, Jonathan. De fet, la defensa és qui també ha presentat una llarga llista de peticions de testimonis que han de passar pel Jutjat d’Instrucció número cinc de Martorell que porta la instrucció. Les testificals programades començaran dimarts i s’allargaran, si tot va sobre termini, el primer de desembre.
La defensa va proposar una sèrie de proves, sobretot testificals, que a criteri seu, compleixen els criteris de “necessitat, essencialitat i utilitat” en relació amb el cas investigat. De fet, són diligències pensades per desmuntar la hipòtesi incriminatòria de la instrucció, que planteja la instructora i la fiscal del cas, Raquel Nieto i Teresa Yoldi.
Una tesi que apunta que el fill del finat tenia un “mòbil criminal vinculat a un presumpte desacord sobre el establiment de la Fundació i la seva relació amb les seves expectatives d’herència”. És a dir, un avançament de l’herència que es negociava cada any així com l’expectativa de Jonathan de buscar-se la vida professional fora de la multinacional tèxtil catalana.
El “thema decidendi”
Per bastir un relat contrari, la defensa articula una estratègia amb testimonis vinculats a la “qüestió fonamental”, tècnicament el que s’anomena “thema decidendi”. Testimoni que poden introduir fets que refutin la tesi de l’acusació que alhora se sustenta amb els atestats dels Mossos d’Esquadra, que en un primer moment, van cloure el cas com una mort accidental. La raó de les testificals demanades passa perquè “la investigació preliminar ha de buscar la veritat material” i consignar les circumstàncies favorables a la persona investigada amb la mateixa diligència i intensitat amb què es van construir i adoptar les conjectures que ara l’incriminen i que va suposar la seva detenció.
A la llista de testimonis d’incorporen un notari, advocats com Miquel Roca, màxims directius de Mango o assessors financers que abonen la tesi de la defensa. Tots pensats per afeblir la tesi del motiu econòmic com a presumpte mòbil criminal. La llista té un primer nom interessant, Ariel Sultán, un notari que podrà donar tots els detalls de la successió de testaments que cada any atorgava Isak Andic en consens amb els seus fills. La idea és esberlar la idea que la policia ha fet córrer d’un possible “desheradament” de Jonathan. També testificarà Raquel Delgado, directora financiera i d’administració de Punto Na, societat patrimonial de la familia Andic. Delgado va ser qui va rebre l’ordre d’Isak Andic per tal de preparar i concretar els testaments anuals i les seves modificacions. En la mateixa línia testificarà Germán Castejón, un financer que va ajudar a esbossar amb Isak Andic la planificació de la futura gestió del patrimoni i l’entramat d’empreses familiars i el rol que tindrien els tres fills, amb sessions de treball que celebraven amb el seu pare.
Un dels noms més cridaners de la llista és Miquel Roca, advocat que va rebre l’encàrrec rebut per Isak Andic sobre la constitució d’una possible fundació filantròpìca, com s’havia d’estructurar i qui podia ser patró, les funcions que tindria i l’afectació que suposaria pels tres fills. Completen la llista, l’advocat Joan Roca,també relacionat amb la constitució d’una fundacio i Antonio Ruiz, el CEO de Mango, que podrà explicar la relació de l’investigat amb l’empresa mare del grup familiar.