El caso Andic comienza esta semana una nueva fase. Una etapa decisiva para cerrar la instrucción de la muerte por caída del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024, en Collbató. Por un lado, la acusación de la fiscalía con el apoyo de la jueza instructora ha solicitado un nuevo informe policial que ya ha sido impugnado por la defensa del acusado, el hijo de la víctima, Jonathan. De hecho, la defensa es quien también ha presentado una larga lista de peticiones de testigos que deben pasar por el Juzgado de Instrucción número cinco de Martorell que lleva la instrucción. Las testificales programadas comenzarán el martes y se prolongarán, si todo va según lo previsto, hasta el primero de diciembre.

La defensa propuso una serie de pruebas, sobre todo testificales, que a su juicio, cumplen los criterios de «necesidad, esencialidad y utilidad» en relación con el caso investigado. De hecho, son diligencias pensadas para desmontar la hipótesis incriminatoria de la instrucción, que plantea la instructora y la fiscal del caso, Raquel Nieto y Teresa Yoldi.

Una tesis que apunta que el hijo del fallecido tenía un «móvil criminal vinculado a un presunto desacuerdo sobre el establecimiento de la Fundación y su relación con sus expectativas de herencia». Es decir, un adelanto de la herencia que se negociaba cada año así como la expectativa de Jonathan de buscarse la vida profesional fuera de la multinacional textil catalana.

La fiscal del caso Andic, Teresa Yoldi, y la jueza Raquel Nieto/ al salir del Juzgado este mediodía/QS

El «thema decidendi»

Para construir un relato contrario, la defensa articula una estrategia con testigos vinculados a la «cuestión fundamental», técnicamente lo que se llama «thema decidendi». Testimonios que pueden introducir hechos que refuten la tesis de la acusación que a su vez se sustenta con los informes de los Mossos d’Esquadra, que en un primer momento, cerraron el caso como una muerte accidental. La razón de las testificales solicitadas es que «la investigación preliminar debe buscar la verdad material» y consignar las circunstancias favorables a la persona investigada con la misma diligencia e intensidad con que se construyeron y adoptaron las conjeturas que ahora le incriminan y que supusieron su detención.

A la lista de testigos se incorporan un notario, abogados como Miquel Roca, máximos directivos de Mango o asesores financieros que apoyan la tesis de la defensa. Todos pensados para debilitar la tesis del motivo económico como presunto móvil criminal. La lista tiene un primer nombre interesante, Ariel Sultán, un notario que podrá dar todos los detalles de la sucesión de testamentos que cada año otorgaba Isak Andic en consenso con sus hijos. La idea es desmontar la idea que la policía ha difundido de un posible “desheredamiento” de Jonathan. También testificará Raquel Delgado, directora financiera y de administración de Punto Na, sociedad patrimonial de la familia Andic. Delgado fue quien recibió la orden de Isak Andic para preparar y concretar los testamentos anuales y sus modificaciones. En la misma línea testificará Germán Castejón, un financiero que ayudó a esbozar con Isak Andic la planificación de la futura gestión del patrimonio y el entramado de empresas familiares y el rol que tendrían los tres hijos, con sesiones de trabajo que celebraban con su padre.

Uno de los nombres más llamativos de la lista es Miquel Roca, abogado que recibió el encargo de Isak Andic sobre la constitución de una posible fundación filantrópica, cómo debía estructurarse y quién podía ser patrón, las funciones que tendría y la afectación que supondría para los tres hijos. Completan la lista, el abogado Joan Roca, también relacionado con la constitución de una fundación y Antonio Ruiz, el CEO de Mango, que podrá explicar la relación del investigado con la empresa matriz del grupo familiar.