Una nueva buena jornada la de esta mañana para la defensa de Jonathan Andic, acusado de homicidio por la muerte de su padre, el potentado y fundador de Mango, Isak Andic, en una trágica caída en Collbató, en diciembre de 2024. Esta mañana, ha pasado por el despacho de la instructora del caso, la magistrada a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 5 de Martorell, Raquel Nieto, una pieza importante de la defensa para desmontar el móvil económico en el que se basa la tesis incriminatoria de los Mossos d’Esquadra y de la fiscal Teresa Yoldi. Es el caso del notario de la familia, Ariel Sultan.

El notario conoce todos los testamentos de Isak desde el año 2015, y ante él se otorgaron los testamentos de 2020, 2021, 2022 y 2023. En concreto, Sultan ha explicado que anualmente se revisaba el testamento para equilibrar lo que recibiría cada uno de los tres hijos según la actualización del patrimonio y las donaciones en vida. Es decir, se hacía una especie de reparto de compensación y equilibración, bajo el principio de la equidad. Una explicación que también detallaron a la jueza las dos hijas del final y hermanas del acusado. Hasta el momento de la muerte, Isak Andic había hecho dos donaciones, por un valor total de 40 millones de euros, a sus hijos.

El psiquiatra dels Andic, després de declarar al jutjat de Martorell/Pol Solà/ACN

La fundación, desde 2020

Fuentes próximas al caso han explicado que el notario quiso detallar cómo se gestó la idea de crear una fundación benéfica a nombre de Isak Andic. Así ha especificado que la idea ya se incluyó en el testamento en el año 2020, pero hasta que murió no se concretó más. Esta fundación es una de las cuestiones más controvertidas de la tesis incriminatoria en tanto que se ha apuntado que Jonathan estaba supuestamente en contra de la fundación, porque según las especulaciones de la acusación reduciría la herencia de su padre que se había hecho pagas de recibir.

Por otro lado, este lunes también ha testificado un psiquiatra que visitó en siete ocasiones a Jonathan Andic en el año 2021. Según fuentes jurídicas, el hombre ha explicado que el hijo del empresario tenía diagnosticado un trastorno moderado, pero que no le alteraba ni la conducta ni el pensamiento. Se añaden a la lista de los testigos, dos miembros del personal de servicio doméstico de la familia Andic que llevaban más de veinte años a sus órdenes. Ambos han explicado que padre e hijo tenían una relación normal y buena. En todo caso, han admitido que ellos no iban a los viajes familiares. También han dicho que Isak Andic no tenía guardaespaldas y que normalmente conducía él mismo su coche.

Después de tres jornadas de declaraciones, la siguiente será el próximo lunes, 23 de noviembre, cuando se prevé que declare un antiguo portavoz de la familia y dos hombres que ayudaron a diseñar la futura gestión del patrimonio, las empresas familiares y la fundación.