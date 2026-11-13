Buen día para la defensa del único investigado por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. La mañana de este viernes han desfilado por la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número cinco de Martorell, los dos mossos d’esquadra de la Unidad de Intervención de Montaña que investigaron en un primer momento el caso y emitieron un informe concluyendo que la muerte fue accidental. Los abogados del imputado, Jonathan Andic, han constatado cómo los mossos de boina amarilla han ratificado sus informes.

Unos atestados donde admitían que no podían determinar con seguridad o de manera concluyente si la caída fue accidental o provocada. Concretamente, que no se podían asegurar «las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte». De hecho, han explicado que ni con un simulacro de la caída, la policía pudo determinar exactamente cómo y por qué se produjo la caída.

También han resaltado a la jueza que no pueden determinar cuándo se registró la huella que los Mossos interpretaron como indicio de forcejeo. Por otra parte, el chofer de la víctima ha repetido lo dicho en la primera fase de investigación, que entre padre e hijo había buena relación. También ha comparecido un escalador que el día del accidente estaba en la zona, pero que ni vio ni oyó nada. De hecho, lo han citado porque los Mossos le pidieron el teléfono. Para el próximo lunes están previstas nuevas declaraciones de testigos, en concreto el notario que se encargaba del testamento de Isak Andic, que solía revisar anualmente, y dos personas del servicio doméstico de la familia propietaria de Mango.

Teresa Yoldi y Raquel Nieto, fiscal y jueza del caso Andic/ACN

Simulacros

De hecho, los Mossos han detallado que realizaron diferentes simulacros para poder investigar el caso. Su convicción es que no pueden tener certeza sobre el origen de la caída. En cuanto a la huella que enturbia gran parte de la investigación, los agentes han relatado que no pueden determinar la fecha exacta en la que se produjo la huella que se encontró en el camino de les Feixades justo en el punto donde cayó el empresario cuando paseaba con su hijo Jonathan. En el informe policial se decía que la huella había sido producida de forma deliberada y no fortuita, y que podía indicar un posible forcejeo o resbalón, pero también admitía que se podría haber producido antes de la caída de Andic.

La policía realizó hasta diez simulacros de pisada para llegar a sus conclusiones, pero la defensa siempre ha puesto en duda esta huella, al considerar que la zona de la caída no había sido correctamente acordonada ni protegida de posibles contaminaciones por parte de otros excursionistas. Un extremo que ayer fue objeto de análisis por parte del sargento que emitió el primer atestado tras la primera asistencia al acusado el mismo día del accidente. En la declaración de hoy, los agentes han admitido que no pueden establecer la fecha exacta de la producción de la pisada, porque los días antes de su análisis había llovido.