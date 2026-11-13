Bon dia per a la defensa de l’únic investigat per la mort del fundador de Mango, Isak Andic. El matí d’aquest divendres han desfilat per la secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància número cinc de Martorell, els dos mossos d’esquadra de la Unitat d’Intervenció de Muntanya que van investigar en un primer moment el cas i van emetre un informe concloent que la mort va ser accidental. Els advocats de l’imputat, Jonathan Andic, han constatat com els mossos de boina groga han ratificat els seus informes.
Uns atestats on admetien no podien determinar amb seguretat o de manera concloent si la caiguda va ser accidental o bé provocada. Concretament, que no es podien assegurar “les causes que generen la caiguda ni la participació d’altres persones en el desenvolupament dels fets causants de la mort”. De fet, han explicat que ni amb un simulacre de la caiguda, la policia va poder determinar exactament com i per què es va produir la caiguda.
També han ressaltat a la jutgessa que no poden determinar quan es va registrar la petjada que els Mossos van interpretar com a indici de forcejament. Per altra banda, el xofer de la víctima que ha repetit el que va dir en la primera fase d’investigació, que entre pare i fill hi havia bona relació. També ha comparegut un escalador que el dia de l’accident era a la zona, però que ni va veure ni sentir res. De fet, l’han citat perquè els Mossos li van demanar el telèfon. Per a dilluns que ve estan previstes noves declaracions de testimonis, en concret el notari que s’encarregava del testament d’Isak Andic, que solia revisar anualment, i dues persones del servei domèstic de la família propietària de Mango.
Simulacres
De fet, els Mossos han detallat que van fer diferents simulacres per poder investigar el cas. La seva convicció és que no poden tenir-ne cap sobre l’origen de la caiguda. Pel que fa a la petjada que enterboleix bona part de la investigació, els agents han relatat que no poden determinar la data exacta en la qual es va produir la petjada que es va trobar al camí de les Feixades just al punt on va caure l’empresari quan passejava amb el seu fill Jonathan. En l’informe policial es deia que la petjada havia estat produïda de forma deliberada i no fortuïta, i que podia indicar un possible forcejament o relliscada, però també admetia que es podria haver produït abans de la caiguda d’Andic.
La policia va fer fins a deu simulacres de trepitjada per arribar a les seves conclusions, però la defensa sempre ha posat en dubte aquesta petjada, en considerar que la zona de la caiguda no havia estat correctament acordonada ni protegida de possibles contaminacions per part d’altres excursionistes. Un extrem que ahir va ser objecte d’anàlisi per part del sergent que va emetre el primer atestat després de la primera assistència a l’acusat el mateix dia de l’accident. En la declaració d’avui, els agents han admès que no poden establir la data exacta de la producció de la trepitjada, perquè els dies abans de la seva anàlisi havia plogut.