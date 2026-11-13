Semana de reanudación de las declaraciones testimoniales en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Después de una serie de suspensiones, este jueves se reiniciaron las declaraciones que habían quedado detenidas en el mes de julio. Los primeros en pasar por el despacho de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 5 de Martorell, dirigida por la jueza Raquel Nieto, fueron los agentes de los Mossos d’Esquadra que atendieron el día de los hechos a Jonathan, el hijo del empresario y acusado de la muerte de su padre, y la secretaria de dirección de la víctima. De hecho, los interrogatorios a los policías debían servir para comenzar a discernir el porqué de las diferencias entre el primer atestado de los Mossos y el posterior, de veinte meses después, con cambios en el relato de los hechos que la defensa considera «más que relevantes». Así como demostrar que la relación entre padre e hijo no era a muerte.

En definitiva, es lo que la defensa del acusado, dirigida por el abogado Cristóbal Martell, considera el «sesgo» del relato y la «ucronía policial», como, por ejemplo, llamadas que nunca se investigaron, la importancia del testimonio de los excursionistas, la «serenidad» con la que los policías decían haber encontrado a Andic y cómo y cuándo se cerró el paso al lugar del siniestro por parte de los Mossos después de la caída mortal. Una pregunta con trampa, porque uno de los indicios que ha despertado la tesis incriminatoria es la aparición de una huella. De ahí la importancia del testimonio de los policías, un sargento y tres agentes -uno en prácticas-, que declararon este jueves, ya que fueron los primeros en atender al inculpado y que concluyeron, a raíz de sus investigaciones, que la caída había sido accidental.

La fiscal del caso Andic, Teresa Yoldi/Pol Solà/ACN

Los Mossos que vieron un accidente

El mosso que atendió a Jonathan en primera instancia relató lo que había expresado en su primera minuta policial. Se encontró al acusado en una ambulancia, en el aparcamiento, y con semblante tranquilo. Una serenidad que, ayer, a preguntas del letrado defensor, no pudo justificar si era por la medicación que le habían suministrado los servicios médicos. En todo caso, Jonathan le explicó que habían iniciado el camino juntos y que después él se había adelantado a su padre, que se había parado a hacer fotos del paisaje. Entonces había oído un ruido y, al girarse, había visto a su padre precipitarse, chocar con una roca y caer barranco abajo.

De hecho, dos elementos de las declaraciones podrían considerarse un punto contradictorios. Por un lado, que la caída se registró al iniciarse la ruta, cuando en un primer momento, se creyó que era durante el regreso del recorrido porque así lo había explicado Jonathan. De hecho, el mosso insistió en que era lo que le había explicado el investigado descartando la posibilidad de que no lo hubiera entendido bien. Y, en segundo lugar, la manera en que habría caído la víctima, es decir, el golpe con la piedra y si el cuerpo rodó o se desplazó como si fuera un «tobogán», tal como apuntan los peritos, que podría ser diferente del relato forense de la caída, que sólo encontró heridas en el lado derecho del cuerpo.

En todo caso, los mossos que investigaron en primer término los hechos cerraron el caso como un accidente. No fue hasta 20 meses después que una revisión de la investigación llevó a la imputación del hijo. De ahí la importancia de la corroboración del primer atestado de la policía para contraponerlo con el atestado de más de un año y medio después de los hechos. La continuidad de los testimonios durante este viernes y la próxima semana pueden ayudar a aclarar la instrucción.

La secretaria de los Andic/Pol Solà/ACN

«No había mala relación»

Uno de los otros testimonios estrellas de este jueves fue la secretaria de dirección de Isak Andic durante más de veinte años. De hecho, era la responsable de su agenda, tanto profesional como personal. La secretaria testificó durante una hora y media para afirmar que nunca percibió «ninguna mala relación profesional ni discrepancias personales» importantes entre padre e hijo. Más allá del criterio personal sobre la relación, este testimonio ha sido muy útil para la defensa por uno de los otros elementos extraños del caso, el móvil robado en Quito, en Ecuador. La jueza sospechó de este robo porque había ocurrido en circunstancias extrañas, además de la coincidencia de las fechas con la información dada por los medios de comunicación sobre la reapertura del expediente judicial.

La secretaria recibió un mensaje de WhatsApp de Jonathan a finales de marzo de 2025 cuando le habrían robado el teléfono móvil en el viaje relámpago a la capital ecuatoriana. El hijo del empresario le envió un mensaje a través de la aplicación en el ordenador, que aún tenía abierta, avisando a la secretaria de que le habían robado el móvil y pidiéndole que a la vuelta a Cataluña le diera un móvil de empresa nuevo. El móvil supuestamente robado era donde había varios mensajes del investigado que los Mossos d’Esquadra no han podido recuperar porque no se había hecho copia de seguridad. De hecho, un hombre que hizo de chófer de Jonathan en Quito avaló el pasado mes de septiembre la versión del robo en Ecuador.

En todo caso, el departamento de ciberseguridad de Mango remitió un informe a los Mossos donde se desprendía que la petición de cambio de terminal no era un hecho insólito dentro de la compañía. En resumen, según el informe, los directivos intercambiaban el móvil cada dos años aproximadamente. En concreto, Jonathan Andic cambió de móvil cuatro veces desde 2021, una frecuencia, según las fuentes, similar a otros miembros de la dirección.