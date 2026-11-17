El detective Francisco Marco ha sido citado a testificar por el ministerio público en el caso de la muerte de Isak Andic el próximo 23 de noviembre. Marco, director de Marco Inteligencia Corporativa y fundador de Método 3, tiene un protagonismo clave en la instrucción del caso porque elaboró el informe de más de 500 páginas con el que la defensa ha construido parte de sus argumentos contra la tesis incriminatoria de la fiscal, Teresa Yoldi, y la instructora del caso, Raquel Nieto, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Martorell.

Cabe destacar que la citación no es de la defensa del hijo del empresario de la multinacional textil, Jonathan Andic, único inculpado por la muerte, sino de la acusación. De esta manera, no está citado por su voluminoso informe pericial que rebate la investigación especulativa de los Mossos d’Esquadra. En todo caso, todo apunta a que el ministerio público quiere averiguar cómo contactó con los dos excursionistas a quienes Jonathan pidió ayuda después de la caída mortal de su padre.

Uno de los excursionistas, a la puerta de los Juzgados de Martorell/QS

Marco acusó a la policía de la Generalitat de pasar por alto un indicio tan importante como el encuentro con los dos excursionistas y más cuando sus datos y su teléfono estaban en el sumario. Marco detalló que localizó a los excursionistas que le adelantaron lo mismo que explicaron en su declaración judicial en instrucción una vez localizados por el juzgado el pasado 30 de junio. En concreto, que se encontraron a Jonathan en estado de shock y que le ayudaron a hablar con el 112 y a acompañarlo hasta el estacionamiento. Marco, con su oratoria plástica y vehemente, explicó en declaraciones a los medios que a la vista de lo que le habían detallado los excursionistas o «Jonathan era el mejor actor del mundo o bien no era un homicida».

En esta línea, el detective reprochaba a la policía que no procurara encontrar a los excursionistas y, en cambio, buscara bajo las piedras testigos que apuntalaran la supuesta mala relación entre el padre y el hijo Andic. Ahora, Marco tendrá que dar explicaciones a la jueza y a la fiscal, con una ventaja clara: haber realizado una investigación paralela de los Mossos d’Esquadra pero orientada a averiguar más los hechos que una culpabilidad. La próxima semana, Marco coincidirá con un antiguo portavoz de la familia y dos hombres que ayudaron a diseñar la futura gestión del patrimonio, las empresas familiares y la fundación.