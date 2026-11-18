El caso de la muerte de Isak Andic divide a la Audiencia de Barcelona. Lo demuestra el auto con el que ha desestimado el recurso de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre por caída el 18 de diciembre de 2024 en Collbató, y que confirma la orden de prisión provisional bajo fianza de un millón de euros que el tribunal de instancia de Martorell dictó el pasado mayo. Una resolución que no ha sido dictada por unanimidad. De hecho. La decisión ha sido adoptada por mayoría de dos votos contra uno, el presidente de la sala, que quería estimar parcialmente el recurso y solo mantener medidas cautelares sin prisión.

En la resolución, de 118 páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, el tribunal mantiene las medidas cautelares que dictó la jueza de Martorell, Raquel Nieto, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencia semanal ante el juzgado porque aprecia cierto riesgo de fuga ante la gravedad de la posible pena y los recursos económicos del investigado.

En todo caso, los magistrados entienden que la hipótesis de una caída accidental “conserva elementos de plausibilidad y no se puede considerar excluida”. De hecho, reprochan a la jueza instructora algunos de los indicios recogidos por débiles. Una tesis que sostiene la defensa desde el momento de su detención. Ahora bien, también sopesan que hay “suficientes motivos” para mantener provisionalmente su posible participación. Todo esto por diversas razones circunstanciales como que la caída se produjo en un punto muy concreto, sobre los detalles de la narración de la excursión y la demora de ocho minutos antes de llamar al 112. En todo caso, los magistrados se curan en salud y convenen que mantener las medidas provisionales «no equivale a dar por demostrada la hipótesis incriminatoria ni invierte la presunción de inocencia».

Parte dispositiva de la resolución de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Andic donde dejan abiertas las dos posibilidades/QS

Discrepancia con la prisión

En definitiva, los dos magistrados coincidentes aunque ven la buena voluntad del acusado sí remarcan el riesgo de fuga por la posibilidad de que le sea impuesta una pena alta. Una tesis de la que el presidente de la sala discrepa parcialmente. Según su criterio, los razonamientos de sus compañeros de toga debilitan los indicios que justificaron la orden de prisión por parte de la instructora. En concreto, razona que por ahora los indicios no tienen la intensidad necesaria para justificar la prisión. Por eso, valora como incoherente que esta reevaluación no tenga ningún efecto en la decisión y que habría revocado la prisión, eso sí, manteniendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias semanales.