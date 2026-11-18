El cas de la mort d‘Isak Andic divideix a l’Audiència de Barcelona. Ho demostra la interlocutòria amb què ha desestimat el recurs de Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare per caiguda el 18 de desembre de 2024 a Collbató, i que confirma l’ordre de presó provisional sota fiança d’un milió d’euros que el tribunal d’instància de Martorell va dictar el maig passat. Una resolució que no ha estat dictada per unanimitat. De fet. La decisió ha estat adoptada per majoria de dos vots contra un, el president de la sala, que volia estimar parcialment el recurs i només mantenir mesures cautelars sense presó.
En la resolució, de 118 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, el tribunal manté les mesures cautelars que va dictar la jutgessa de Martorell, Raquel Nieto, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i compareixença setmanal davant del jutjat perquè aprecia cert risc de fuga davant la gravetat de la possible pena i els recursos econòmics de l’investigat.
En tot cas, els magistrats entenen que la hipòtesi d’una caiguda accidental “conserva elements de plausibilitat i no es pot considerar exclosa”. De fet, retreuen a la jutgessa instructora algun dels indicis recollits per febles. Una tesi que sosté la defensa des del moment de la seva detenció. Ara bé, també sospesen que hi ha “prou motius” per mantenir provisionalment la seva possible participació. Tot plegat per diverses raons circumstancials com ara que la caiguda es va produir en un punt molt concret, sobre els detalls de la narració de l’excursió i la trigança de vuit minuts abans de trucar al 112. En tot cas, els magistrats es curen en salut i convenen que mantenir les mesures provisionals “no equival a donar per demostrada la hipòtesi incriminatòria ni inverteix la presumpció d’innocència”.
Discrepància amb la presó
En definitiva, els dos magistrats coincidents tot i que veuen la bona voluntat de l’acusat sí que remarquen el risc de fuga per la possibilitat que li sigui imposada una pena alta. Una tesi de la que el president de la sala discrepa parcialment. Segons el seu criteri, els raonaments dels seus companys de toga afebleixen els indicis que van justificar l’ordre de presó per part de la instructora. En concret, raona que ara com ara els indicis no tenen la intensitat necessària per justificar la presó. Per això, valora com incoherent que aquesta reavaluació no tingui cap efecte en la decisió i que hauria revocat la presó, això sí, mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i les compareixences setmanals.