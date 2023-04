La fi dels comptes compartits castiga Netflix i perd un milió d’usuaris

El pla de Netflix per acabar amb els comptes compartits els està passant factura. Segons l’últim estudi Entertainment on Demand de Kantar Worldpanel publicat aquest dimecres, la plataforma ha perdut un milió d’usuaris a tot l’estat espanyol en el primer trimestre del 2023. Aquesta pèrdua important de la companyia podria ser un càstig de l’audiència després que, a principis de febrer d’aquest any, entrés en vigor la nova gestió d’usuaris que limitava que es pogués fer servir el mateix compte en diversos habitatges. L’anàlisi de Kanatar també indica que el 4% de llars de l’estat espanyol va contractar un nou servei de vídeo a la carta amb subscripció en els darrers tres mesos amb Amazon Prime Video representant el 34% de totes les noves subscripcions.

L’alternativa de Netflix amb una opció més barata d’usuari amb anuncis sembla que va entrar al mercat amb bon peu, però de totes maneres, que la plataforma hagi aplicat un estricte control en els comptes compartits els ha castigat durament, amb una caiguda d’usuaris pràcticament “immediata”.

Caiguda “immediata” de subscriptors

L’estudi de Kantar atribueix la pèrdua d’un milió d’usuaris de Netflix al fet que posés punt final als comptes compartits entre habitatges i proposés una nova tarifa mensual de 5,99 euros per als usuaris que, fins aleshores, havien estat compartint contrasenya. La companyia també va aplicar diversos controls per detectar aquest ús compartit de les dades d’inici i, els subscriptors, han hagut de configurar la ubicació principal del perfil a través del wifi. Aquesta mesura impedia que dispositius aliens al nucli familiar poguessin iniciar sessió amb el mateix usuari.

Netflix acaba amb els comptes compartits i perden un milió d’usuaris en menys de dos mesos | Europa Press

Les dades que ha fet servir l’anàlisi de Kantar s’han agafat d’enquestes sobre hàbits de streaming a la llar i, tal com han confirmat els responsables de l’anàlisi, Dominic Sunnebo i Mayte González, “la mà dura de Netflix contra l’ús compartit de contrasenyes provoca una caiguda immediata de subscriptors”. A més, afirmen que “era d’esperar” que la plataforma perdés “alguns usuaris”, però avisen que “perdre més d’un milió de subscriptors en poc més d’un mes té conseqüències importants”.

Les tarifes: des dels 6 euros fins als 30

La nova proposta de Netflix inclou una nova opció sense anuncis, una tarifa bàsica per 5,99 euros; fins a una tarifa Prèmium que val 18 euros. A més, la plataforma també dona la possibilitat d’afegir comptes addicionals pagant un extra d’uns 5 euros més per usuari (amb un màxim de dos perfils). Això fa que la subscripció pugui arribar fins als 30 euros.