El nou número de telèfon gratuït d’atenció al client de Mercadona és el 800 500 220

La cadena de supermercats Mercadona actualitza el seu número de telèfon gratuït d’Atenció al Client, que passa a ser el 800 500 220.

D’aquesta manera, la companyia, centrada a escoltar els clients i així definir productes, millorar-los i innovar a les botigues i els serveis, facilita l’atenció personalitzada mitjançant aquest servei gratuït que ofereix a tots els clients d’Espanya i Portugal.

El servei d’atenció al client que s’ofereix a través d’aquest nou número, que conviurà amb l’anterior durant un temps, manté la resta de les característiques del servei d’atenció personalitzada, que el 2021 va aconseguir respondre a més de 230.000 consultes rebudes al llarg de l’any.

Un equip de 85 persones està a disposició dels “Caps” de 7:00 a 22:30 hores (1 hora menys a Canàries), de dilluns a diumenge, els 365 dies de l’any, per atendre consultes i resoldre qualsevol dubte, igual que per les altres vies disponibles, com són el formulari web, el correu electrònic, les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i LinkedIn) i la secció web de Preguntes Freqüents.