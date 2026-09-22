La USTEC, sindicat majoritari de l’escola pública, participarà del debat que el president Salvador llla ha encarregat al Consell de l’Educació de Catalunya, però avisa que “debatre no és negociar” i exigeix també una mesa exclusiva que negociï aquells eixos que les organitzacions consideren clau per a l’escola pública. “No comprem un marc que allarga un debat que no arriba enlloc”, ha apuntat el referent d’acció sindical del sindicat, Andreu Mumbrú, en una roda de premsa d’inici de curs. Si l’executiu no accepta aquest marc negociador, el sindicat avisa que prepara “noves mobilitzacions” amb vagues a finals de novembre.
El sindicat veu “estèril” el debat anunciat per Salvador Illa i avisa que “s’equivoca” intentant “desactivar la mobilització i diluir la veu dels treballadors i de la USTEC”. L’organització creu que la vaga d’inici de curs ha complert els objectius, malgrat que la participació va caure respecte de les de l’any passat, i veu arguments per continuar les protestes aquest mateix trimestre. El nou marc de protestes compta amb el vistiplau de l’Assemblea Educativa Catalana (AEC), que ha comprat el marc dels sindicats en les diverses reunions de setembre, segons detalla la USTEC. Un marc que passa per “reactivar” la participació dels docents als centres durant l’octubre i noves vagues a finals de novembre.
Cinc carpetes noves a negociar amb Educació
La proposta alternativa de la USTEC és un espai entre l’administració i els sindicats de l’escola pública que podria incloure les principals associacions de famílies i els sindicats d’estudiants. El sindicat fixa cinc eixos clau, centrats sobretot en la reducció de ràtios i desenvolupament de més recursos per al model d’escola inclusiva. “Calen plantilles estructurals i regulades segons les necessitats reals de cada centre”, ha remarcat Rosa Aguilà, referent d’USTEC a Lleida, que ha demanat més educadores d’educació especial, més integradores socials i especialistes.
L’escola inclusiva i la rebaixa de ràtios és només un dels cinc eixos que demanen negociar els sindicats. També exigeixen una “calendarització” del 6% del PIB, amb un primer increment als pressupostos de 2027 i objectius anuals verificables per assolir-lo en quatre anys, i un pla específic per millorar la xarxa pública d’infantil. La tercera carpeta està centrada a la incorporació d’una clàusula salarial vinculada a l’IPC i en una reducció de la jornada a 35 hores, amb dues hores més que ara destinades a la coordinació. La quarta carpeta respon a l’emergència climàtica i la millora d’infraestructures, i la cinquena i última al blindatge del català.
Professors de Secundària també desconfia del debat d’Illa
Aquest matí, Professors de Secundària, també ha mostrat desconfiança amb el debat que proposa l’executiu en el marc del Consell de l’Educació, un òrgan que el segon màxim sindicat de la pública no té representació. Els dos màxims exponents de la pública qüestionen l’alt pes que té l’escola concertada i privada en aquest òrgan i que UGT i CCOO hi estiguin “per duplicat”, en tant que tenen representació en més d’un àmbit educatiu. “Hem de tenir una cadira allà”, ha dit Ignasi Fernández, que ha amenaçat de portar el debat als tribunals si no els acaben integrant.