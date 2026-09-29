El sindicat USTEC, principal representant dels docents de l’escola pública, es reunirà al llarg del mes d’octubre amb part de l’oposició per fixar una estratègia compartida que afegeixi pressió sobre el Govern perquè compleixi els compromisos fixats en aquest inici de curs. L’organització començarà amb una reunió amb els diputats de la CUP aquest divendres i continuarà amb els representants de Junts, el dimarts 6 d’octubre, i ERC, l’endemà dia 7. La intenció, apunta el sindicat en un comunicat, és “traslladar-los” les seves propostes i “demanar-los que pressionin el Govern perquè concreti compromisos en matèria educativa”.
“El sindicat plantejarà als grups parlamentaris la necessitat que els anuncis sobre finançament, inclusió, plantilles, infraestructures i llengua es tradueixin en decisions pressupostades, calendaritzades i fiscalitzables”, apunta el comunicat d’USTEC. El sindicat celebra que Illa s’hagi compromès a arribar a una inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però considera que aquests compromisos han d’anar acompanyats d’un pressupost, de calendari i mecanismes de seguiment, “com també el compromís que aquesta xifra sigui exclusivament pel sistema públic”.
En aquest sentit, l’organització torna a carregar contra el debat de país que Illa ha proposat en el marc del Consell de l’Educació de Catalunya, un espai que considera “dominat per l’administració” i amb un pes elevat de les patronals privades. D’altra banda, la USTEC acusa el Govern “d’intentar buidar de contingut la Mesa Sectorial” i derivar el seguiment dels acords “a una comissió limitada als sindicats que han renunciat a continuar la mobilització”. USTEC considera que el Govern “no pot escollir els interlocutors en funció de la seva conveniència ni deixar al marge els representants escollits pels treballadors”.
El sindicat va rebre un revés amb el rebuig dels docents al preacord que va signar amb el departament el maig passat i ha establert cinc noves prioritats a negociar en aquest inici de curs: avançar cap al 6% del PIB “amb increments pressupostaris anuals verificables”, revisar les ràtios, més millores laborals, un pla de rehabilitació dels centres i blindar el català. La USTEC insisteix que aquestes qüestions s’han de tractar amb una nova negociació, que el Govern per ara no té convocar més enllà de les meses sectorials rutinàries.
Illa també busca aliats
La USTEC també demana que els partits no oblidin la crisi educativa en el debat de política general, que aquest dimecres se centrarà en habitatge després de l’esclat de noves protestes arran del ‘Cas Maricarmen’. Illa, segons apunten fonts de presidència, situarà aquesta carpeta com a pilar central de la seva intervenció, vinculant l’accés a la llar a la generació de “prosperitat”.
El malestar de la comunitat docent, sumada al fiasco de PISA, va centrar l’última intervenció de Salvador Illa al Parlament de Catalunya. Els partits, aprofitant un monogràfic de PISA, van demanar el cessament de la consellera Esther Niubó, però Illa l’ha descartat, assegurant que “canviar de persones no servirà de res”. Poques hores després del debat, Illa va reunir els grups polítics per anunciar-los la creació de dos grups de treball parlamentaris per revertir la crisi educativa, un d’ells encarat al debat de país i un altre al compromís d’invertir un 6% del PIB a educació.