El sindicato USTEC, principal representante de los docentes de la escuela pública, se reunirá a lo largo del mes de octubre con parte de la oposición para fijar una estrategia compartida que añada presión sobre el Gobierno para que cumpla los compromisos establecidos en este inicio de curso. La organización comenzará con una reunión con los diputados de la CUP este viernes y continuará con los representantes de Junts, el martes 6 de octubre, y ERC, al día siguiente, el 7. La intención, señala el sindicato en un comunicado, es “trasladarles” sus propuestas y “pedirles que presionen al Gobierno para que concrete compromisos en materia educativa”.

“El sindicato planteará a los grupos parlamentarios la necesidad de que los anuncios sobre financiación, inclusión, plantillas, infraestructuras y lengua se traduzcan en decisiones presupuestadas, calendarizadas y fiscalizables”, apunta el comunicado de USTEC. El sindicato celebra que Illa se haya comprometido a alcanzar una inversión en educación equivalente al 6% del PIB, pero considera que estos compromisos deben ir acompañados de un presupuesto, un calendario y mecanismos de seguimiento, “como también el compromiso de que esta cifra sea exclusivamente para el sistema público”.

En este sentido, la organización vuelve a cargar contra el debate de país que Illa ha propuesto en el marco del Consejo de la Educación de Cataluña, un espacio que considera “dominado por la administración” y con un peso elevado de las patronales privadas. Por otra parte, la USTEC acusa al Gobierno “de intentar vaciar de contenido la Mesa Sectorial” y derivar el seguimiento de los acuerdos “a una comisión limitada a los sindicatos que han renunciado a continuar la movilización”. USTEC considera que el Gobierno “no puede elegir a los interlocutores en función de su conveniencia ni dejar al margen a los representantes elegidos por los trabajadores”.

Rueda de prensa de USTEC | María Belmez (ACN)

El sindicato recibió un revés con el rechazo de los docentes al preacuerdo que firmó con el departamento el pasado mayo y ha establecido cinco nuevas prioridades a negociar en este inicio de curso: avanzar hacia el 6% del PIB «con incrementos presupuestarios anuales verificables», revisar las ratios, más mejoras laborales, un plan de rehabilitación de los centros y blindar el catalán. La USTEC insiste en que estas cuestiones deben tratarse con una nueva negociación, que el Gobierno por ahora no tiene convocada más allá de las mesas sectoriales rutinarias.

Illa también busca aliados

La USTEC también pide que los partidos no olviden la crisis educativa en el debate de política general, que este miércoles se centrará en vivienda tras el estallido de nuevas protestas a raíz del ‘Caso Maricarmen’. Illa, según apuntan fuentes de presidencia, situará esta carpeta como pilar central de su intervención, vinculando el acceso a la vivienda a la generación de “prosperidad”.

El malestar de la comunidad docente, sumado al fiasco de PISA, centró la última intervención de Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña. Los partidos, aprovechando un monográfico de PISA, pidieron el cese de la consejera Esther Niubó, pero Illa lo ha descartado, asegurando que “cambiar de personas no servirá de nada”. Pocas horas después del debate, Illa reunió a los grupos políticos para anunciarles la creación de dos grupos de trabajo parlamentarios para revertir la crisis educativa, uno de ellos enfocado al debate de país y otro al compromiso de invertir un 6% del PIB en educación.