El cicle de vagues que ha capgirat el final de curs arriba al final amb un revés inèdit dels docents al preacord de maig i els sindicats crítics exigint al Govern i a l’oposició canvis en els pressupostos de la Generalitat que s’han de votar aviat. En aquest sentit, la USTEC, la CGT i Intersindical han fet una crida a tota la comunitat educativa a participar d’una gran concentració aquest diumenge i han avançat una reestructuració de les protestes –i també peticions– de cara al curs vinent. Mentrestant, la USTEC ha reclamat a Educació un “veritable espai de negociació, formal i amb propostes concretes”. Fins que això no passi, apunten, no participaran de cap trobada amb la consellera Esther Niubó.
Educació havia obert una ronda de contactes amb els signants d’aquell preacord l’endemà del ‘no’ dels docents, però la USTEC havia descartat participar-hi al·legant que hi havia mobilitzacions en marxa. Amb el curs a punt d’acabar-se, l’organització majoritària matisa la seva postura. Sense protestes en marxa, el sindicat vol evitar “reunions sense contingut” o “gestos [del Govern] de cara a la galeria”.
USTEC exigeix una negociació “real” amb “compromisos verificables”
“Cal una negociació real, amb calendari, documents, compromisos verificables i capacitat efectiva d’arribar a acords”, diu el comunicat. “Instem el Govern a fer arribar formalment una proposta que pugui ser analitzada col·lectivament i que permeti convocar un espai de negociació real, sense vetos i amb voluntat efectiva de donar resposta al conflicte educatiu”, continua. Des del sindicat asseguren que no hi ha hagut cap conversa amb el departament –tampoc d’informals– des que es va conèixer els resultats de la consulta.
De cara al curs vinent, guanyen força algunes veus que fixen la mirada en la conjectura general del sistema educatiu. En el comunicat, la USTEC remarca que el “deteriorament de les condicions laborals” està estretament lligat a la “manca d’inversió”. “Els pressupostos continuen destinant menys del 3% a educació, molt lluny del 6% que marca la Llei d’educació de Catalunya”, lamenta l’organització majoritària.
Les protestes acabaran diumenge vinent amb una manifestació de país a Barcelona, amb altres entitats socials convidades. La intenció és collar el que queda de curs perquè l’oposició canviï els requisits per aprovar els pressupostos, que el Govern ja té tancats amb ERC i els Comuns. En aquest sentit, els sindicats convocants de les vagues han carregat contra els partits “aparentment d’esquerres” que tenen previst avalar uns comptes que no amplien les partides econòmiques destinades a Educació previstes en el primer pressupost d’Illa, presentat precipitadament el febrer passat. En relació amb els últims del Govern de Pere Aragonès, les partides a Educació sí que s’han incrementat.