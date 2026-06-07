Els sindicats docents USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical han acordat en una reunió aquest dissabte mantenir la vaga per al 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l’inici de les proves d’accés a la universitat (PAU), i, a més, han convocat una gran manifestació a Barcelona per al diumenge 14 de juny per exigir al Govern de Salvador Illa “un canvi en l’educació pública”. Aquestes dues convocatòries es produeixen després de la vaga de divendres passat, que va provocar talls de circulació i una manifestació a la capital catalana.
La manifestació, amb el lema “Aturem l’emergència social i educativa”, sortirà de Jardinets de Gràcia i acabarà a la Plaça Catalunya de Barcelona, però encara està per definir el seu recorregut, i han fet una crida a entitats de defensa de la llengua i pel dret a l’habitatge a sumar-se a la concetració. Pel que fa a la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d’accés a la universitat (PAU). Amb tot, els sindicats han acordat no afegir-hi més dies de vaga en les dues setmanes que queden de curs escolar.
Després que els docents rebutgessin el preacord al qual van arribar els sindicats majoritaris amb el Govern, la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, que ha dit que l’objectiu és “exigir al PSC” un canvi en l’educació pública i aconseguir també el suport de “les famílies i la societat”. De fet, el Govern després del revés patit a la consulta ha donat les negociacions per acabades i s’ha mostrat decidit a tirar endavant el preacord.
El Govern recomana als estudiants arribar amb antelació a les proves
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha demanat tranquil·litat als estudiants abans de l’inici de les PAU, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV, però creu que no suposarà un problema per a la mobilitat dels estudiants perquè les activitats del pontífex no les coincideixen amb els horaris. Tot i això, ha explicat que s’ha traslladat als estudiants que arribin amb antelació als centres on es fan les proves. Així mateix, ha recordat que hi ha “flexibilitat” per ampliar horaris d’examen si cal, cosa que, ha exposat, és un procediment habitual en casos justificats. “Comprenem absolutament la preocupació i estem totalment treballant, com no pot ser d’una altra manera, adaptant-nos a la situació”, ha manifestat.