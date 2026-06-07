Los sindicatos docentes USTEC, la CGT, la CNT, COS y la Intersindical han acordado en una reunión este sábado mantener la huelga para el 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Cataluña y el inicio de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), y, además, han convocado una gran manifestación en Barcelona para el domingo 14 de junio para exigir al Gobierno de Salvador Illa «un cambio en la educación pública». Estas dos convocatorias se producen tras la huelga del viernes pasado, que provocó cortes de circulación y una manifestación en la capital catalana.

La manifestación, con el lema «Detengamos la emergencia social y educativa», saldrá de Jardinets de Gràcia y terminará en la Plaza Cataluña de Barcelona, pero aún está por definir su recorrido, y han hecho un llamado a entidades de defensa de la lengua y por el derecho a la vivienda a sumarse a la concentración. En cuanto a la huelga del martes, coincidiendo con la visita del Papa, los sindicatos han acordado comenzar las movilizaciones a partir de las 9 de la mañana para no afectar la movilidad de los estudiantes que deben hacer las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Con todo, los sindicatos han acordado no añadir más días de huelga en las dos semanas que quedan de curso escolar.

Después de que los docentes rechazaran el preacuerdo al que llegaron los sindicatos mayoritarios con el Gobierno, la secretaria general de CGT Enseñanza, Laura Gené, ha dicho que el objetivo es «exigir al PSC» un cambio en la educación pública y conseguir también el apoyo de «las familias y la sociedad». De hecho, el Gobierno tras el revés sufrido en la consulta ha dado las negociaciones por terminadas y se ha mostrado decidido a sacar adelante el preacuerdo.

Cientos de docentes cortan la Ronda Litoral en ambos sentidos | Bernat Vilaró (ACN)

El Gobierno recomienda a los estudiantes llegar con antelación a las pruebas

La consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha pedido tranquilidad a los estudiantes antes del inicio de las PAU, coincidiendo con la visita del papa León XIV, pero cree que no supondrá un problema para la movilidad de los estudiantes porque las actividades del pontífice no coinciden con los horarios. Sin embargo, ha explicado que se ha trasladado a los estudiantes que lleguen con antelación a los centros donde se realizan las pruebas. Asimismo, ha recordado que hay «flexibilidad» para ampliar horarios de examen si es necesario, algo que, ha expuesto, es un procedimiento habitual en casos justificados. «Comprendemos absolutamente la preocupación y estamos totalmente trabajando, como no puede ser de otra manera, adaptándonos a la situación», ha manifestado.